健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》飯後脹氣別當老化！ 醫揭「胃癌前病變」警訊

2025/10/13 19:27

聯安診所內視鏡室主任徐兆甸提醒，吃飽後，常感覺肚子悶、消化不良別輕忽，小心是萎縮性胃炎；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

聯安診所內視鏡室主任徐兆甸提醒，吃飽後，常感覺肚子悶、消化不良別輕忽，小心是萎縮性胃炎；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人吃飽後，會感覺肚子悶、消化不良，往往歸咎於「年紀大、腸胃退化」。但聯安診所內視鏡室主任徐兆甸提醒，這些看似輕微的腸胃不適，其實可能是「萎縮性胃炎」的警訊，屬於胃癌前期病變，若未及早發現與追蹤，恐演變成胃癌。

每10人就有1人疑似萎縮性胃炎

根據聯安預防醫學機構健檢大數據資料庫統計，近3年超過4萬筆胃鏡檢查資料中，每10人中，就有1人疑似萎縮性胃炎（Atrophic Gastritis）。這種病變是不可逆的，屬於胃癌前期變化，不可輕忽。

9成與幽門桿菌有關

徐兆甸指出，高達9成的萎縮性胃炎與胃幽門螺旋桿菌感染（Helicobacter pylori）有關。其他則與自體免疫性疾病（如甲狀腺亢進、橋本氏甲狀腺炎、愛迪生氏症、第一型糖尿病等）或長期抽菸、喝酒、飲食刺激等有關。

在聯安資料庫中，4成以上受檢者確認感染幽門桿菌、需進一步殺菌治療；另有近半數雖已治癒感染，但仍留下不可逆的胃黏膜萎縮性變化。

小心病從口入

胃幽門螺旋桿菌最常透過口口傳染或糞口傳染擴散，例如家庭共餐、進食受污染的水或食物，甚至如廁後未確實洗手，都可能導致感染。

徐兆甸提醒，萎縮性胃炎初期幾乎沒有明顯症狀，即使出現脹氣、胃悶等，也常被誤以為是「消化不好」或「老化現象」。唯有透過胃鏡檢查才能發現，原本粉嫩的胃黏膜變得偏白，甚至能清楚看到胃壁血管，代表胃黏膜已遭破壞萎縮。

胃鏡下，正常的胃（圖左）與萎縮性胃炎的變化。（聯安診所提供）

胃鏡下，正常的胃（圖左）與萎縮性胃炎的變化。（聯安診所提供）

定期胃鏡＋幽門桿菌篩檢不可少

若想釐清是否感染幽門桿菌，定期胃鏡檢查是最重要的第一步。若結果顯示異常，應再進一步做胃幽門螺旋桿菌檢測。

◎常見3種檢測方式

●碳13呼氣測試（準確率最高）

●糞便抗原檢測

●血清抗體檢測

幽門桿菌感染者為萎縮性胃炎的高風險族群，建議每年定期做胃鏡檢查。在癌變前積極殺菌與追蹤，可有效降低胃癌發生率。

幽門桿菌感染者為萎縮性胃炎的高風險族群，建議每年定期做胃鏡檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

幽門桿菌感染者為萎縮性胃炎的高風險族群，建議每年定期做胃鏡檢查；圖為情境照,圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

有自體免疫疾病者也需注意

若已排除幽門桿菌感染，卻有以下自體免疫疾病：

甲狀腺功能亢進（葛瑞夫茲氏病）、甲狀腺功能低下（橋本氏甲狀腺炎）、愛迪生病、第一型糖尿病等，應進一步檢查是否為自體免疫性萎縮性胃炎。

◎可透過以下檢測確認

●PGI 減少、PGI/PGII 比值下降

●抗壁細胞抗體（AGPA）陽性

●抗內因子抗體（IFAb）陽性

●維生素 B12 降低

●胃泌素升高

臨床上若發現年輕女性患有甲狀腺疾病，合併維生素B12缺乏造成大球性貧血，也要懷疑自體免疫性萎縮性胃炎，建議安排胃鏡確認。

護胃4原則 減少胃黏膜負擔

徐兆甸提醒，除了治療與追蹤感染者外，日常保養也至關重要：

●少吃醃製食品，避免胃黏膜長期發炎

●避免飲酒與吸菸

●少吃辛辣、油炸等刺激性食物

●規律作息、減少壓力

徐兆甸強調，不要輕忽飯後的小症狀，也不要因「沒有症狀」就忽略健康檢查的重要性。早期發現、定期追蹤與改善生活習慣，才能遠離胃癌風險。

