健康網》飲食「加工」程度高 再健康也難瘦

初日診所院長李唐越提醒民眾，應選擇吃新鮮、顏色多樣、烹調簡單的蔬菜，有助於健康享「瘦」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕為什麼一樣是照著「211餐盤」飲食，有些人能輕鬆瘦下來，有些人卻努力許久仍看不到明顯成果？高雄「初日診所」院長李唐越指出，關鍵往往不在餐盤比例，而在於食物的加工程度。

李唐越指出，一項刊登於《Nature Medicine》的一研究顯示，即使在完全符合國家健康飲食指南的情況下，同一批參與者在最低程度加工飲食下，體重下降更快、更明顯，一旦換成超加工飲食，效果就大打折扣。

同樣熱量 瘦身效果差2倍

李唐越說明，該項研究共納入55名成年人，BMI介於25至40間，屬過重或肥胖族群。參與者的日常飲食有一半以上來自超加工食品。研究採「交叉隨機對照」設計，所有飲食皆符合英國「國家健康飲食指南」（Eatwell Guide），唯一差別就是加工程度。

受試者依隨機順序，先進行8週最低程度加工飲食（MPF），再休息4週恢復原飲食，接著進行8週超加工飲食（UPF），另一半則相反。這樣可排除個人體質差異，直接比較同一人的結果。

結果顯示，兩組飲食雖都能減重，但採取MPF（最低程度加工飲食）時，平均減重2.06%，UPF（超加工飲食）只有1.05%，差距接近2倍。更重要的是，MPF減掉的是體脂與內臟脂肪，食慾控制也更佳；UPF雖體重下降，卻沒有明顯脂肪改善。換句話說， 再「健康」的加工食品，仍不及原型食物來得有效。

李唐越強調，這項研究雖非專為211餐盤設計，但「挑對食材」的原則與 211精神一致。真正能維持體重與代謝的關鍵，是讓食物越真、越少經手改造。

「挑對食材」的原則與211精神一致。真正能維持體重與代謝的關鍵，是讓食物越真、越少經手改造。（圖擷取自shutterstock）

健康食材這樣選 腎友不適用

●蔬菜占一半：選擇新鮮、顏色多樣、烹調簡單的蔬菜，避免油湯與過多勾芡。

●蛋白質占1/4：優先選魚、雞胸肉、蛋、豆腐等天然蛋白質，避免香腸、火腿等加工肉品。

●全穀雜糧占1/4：避開精緻澱粉，改吃糙米、燕麥、地瓜。像早餐把白吐司換成地瓜，就是有效的微調。

不過，他提醒，慢性腎臟病患者（特別是中重度以上）因蛋白質與鉀離子需求不同，不建議直接照這類飲食法；若已有體重控制不佳、血糖波動大或代謝症候群等問題，仍應諮詢專業醫師與營養師，透過完整評估，制定安全可持續的飲食計畫。

