健康網》老虎伍茲腰椎動刀！ 醫：別忽略「腿麻腳軟」危險警訊

老虎伍茲做腰椎間盤置換手術，對他的健康和背部來說是很好的決定。（法新社）

〔健康頻道／綜合報導〕美國高爾夫名將老虎伍茲（Tiger Woods）近期發表聲明表示，因長期的背部疼痛與行動不便而接受腰椎間盤置換手術，他並在社群媒體上表示「這對我的健康和背部來說是一個正確的決定。」據此，專家提醒民眾，一旦早上才起床就腰痠背痛，走路不到10分鐘就腿麻腳軟，就要注意可能不是單純老化，小心是脊椎滑脫或椎間盤突出發出的警訊。

《BBC》報導，老虎伍茲最近遭遇挫折，被迫接受椎間盤置換手術，以推遲他重返美巡賽。伍茲在聲明中表示，在經歷了背部疼痛和活動受限後，諮詢了醫生和外科醫生並進行了檢查，選擇更換椎間盤。「我已經知道這對我的健康和背部來說是一個很好的決定。」這是他10年來第7次接受背部手術。

南門綜合醫院曾在臉書專頁「南門綜合醫院」指出，民眾常有腰痠背痛的問題，一旦腰痛腿麻走不動時，你可能要注意有可能是脊椎滑脫或椎間盤突出的問題。

什麼是脊椎滑脫與椎間盤突出？

南門綜合醫院表示，脊椎滑脫指的是，椎骨因退化或外力造成向前滑動，壓迫神經，造成疼痛與神經症狀。椎間盤突出指的是，椎間盤內的髓核突出，壓迫神經根，引發腰痛、坐骨神經痛。

常見症狀

●下背痛、久站或久坐後加劇

●腿部麻木、刺痛，甚至無力

●走路困難、跛行感

●嚴重者會有大小便控制困難（需立即就醫）

如何選擇治療方式？南門綜合醫院表示，不是每個腰痛都要開刀，選擇正確治療方式，才能對症下藥、及早緩解。根據症狀嚴重程度與影響生活狀況，醫師會判斷是否採用保守治療或手術治療。以下是常見的2項治療建議：

1.保守治療建議：（適用於輕中度）

●服用止痛藥、消炎藥或肌肉鬆弛劑

●復健治療、牽引或熱敷改善症狀

●規律進行核心肌群訓練

●避免久坐、搬重物與彎腰

2. 手術治療建議：（以下情況建議手術處理）

●神經壓迫嚴重、無法行走

●症狀持續惡化、保守治療無效

●大小便功能受影響

●嚴重椎間盤突出、椎體滑脫明顯

