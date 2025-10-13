限制級
54歲男夜市擺攤突心跳停止 路過護理師、救護員接力救回生命
〔記者劉婉君／台南報導〕54歲黃先生過去因胸腺腫瘤穩定治療追蹤，在夜市擺攤時突然倒地失去呼吸心跳，3名護理師和1名休假的救護技術員正好路過，立即進行急救，後續再由救護車AED電擊2次及持續CPR後，才恢復心跳，經醫療團隊插管治療並轉入加護病房，住院期間植入體內去顫器（ICD）後康復出院。
奇美醫院今（13）日上午舉辦一場溫馨的「重啟心跳．擁抱新生」心跳停止康復者與急救團隊團聚分享會，4位到院前心跳停止（OHCA）成功康復的病友與家屬，回到奇美醫院與曾參與搶救的消防局緊急救護技術員、急診醫護、加護醫學部、心臟內科、心臟外科等跨科團隊再次相聚，一同分享生命重生的喜悅，台南市長黃偉哲與消防局長李明峯也出席。
黃先生到場感謝醫療團隊、消防局及當時協助急救的3名醫護人員及休假的救護技術人員，他的心臟才能繼續跳動，有機會參與這次活動。
奇美醫院急診醫學部緊急醫療系統科主任蔡長志表示，心肌梗塞是猝死可能原因的前幾名，胸痛、胸悶、喘都是重要的危險警訊，許多病人平時生活正常，發病時突然倒下，救命時間很短，此次參與分享的4名復原病友中，即有2人是突然心跳停止，幸運的是身邊正好有護理師或休假的救護技術員發現立即急救，之後再由救護人員及醫療團隊接收，生命之鏈環環相扣，跨界合作守護生命。
蔡長志提醒，日常即應做好心血管保養，均衡飲食，少油、少鹽、少糖，養成健康生活型態，保持血管的健康，控制三高（高血壓、高血脂、高血糖）。民眾若遇身邊有人突發心跳停止倒地，首先打119報案，消防人員會線上協助判斷是否需要急救及指導進行CPR。
