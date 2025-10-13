20歲新手媽無心跳倒地險猝死！竟因患有遺傳性的「肥厚性心肌症」

20歲新手媽無心跳倒地險猝死，竟因罹患遺傳性「肥厚性心肌症」！（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 20歲的阮姓產婦，產後4個月突然在家中昏倒，當場失去呼吸與心跳，家人立即施行CPR並撥打119，緊急將她送往衛福部豐原醫院急診即時搶救，成功恢復心跳與意識，進一步檢查確診為具有遺傳性的「肥厚性心肌症」。心臟內科主任程建銘表示，該疾病雖常無徵兆，卻可能在運動、情緒波動或產後荷爾蒙變化時，引發致命性心律不整，為預防再次發生致命性心律不整，經手術植入「體內去顫器（ICD）」，患者已平安出院。

豐原醫院心臟內科主任程建銘指出，「肥厚性心肌症」是一種心肌異常增厚的遺傳性疾病，常見於青壯年族群與運動員，早期症狀不明顯，容易被忽略，疾病在情緒起伏、劇烈活動或如本案例中的產後荷爾蒙與循環變化影響下，可能突發心律不整，甚至引發心室顫動與猝死。

「肥厚性心肌症」是一種心肌異常增厚的遺傳性疾病，常見於青壯年族群與運動員。（豐原醫院提供）

程建銘表示，阮姓產婦發病極為突然，若非家人當機立斷實施CPR爭取黃金搶救時間，後果恐難以想像。為避免患者再次發作，醫療團隊依據患者心律，施行「體內去顫器（ICD）」植入手術，這種體內去顫器是一種可長期監測心律、當心律異常時自動施以電擊復律的裝置，能有效預防心因性猝死再次發生。

程建銘提醒民眾，親人若患有肥厚性心肌症，最好一併接受心臟功能檢查，特別是有家族成員出現猝死、不明昏厥或曾植入心律調節器者，更應進行心電圖、心臟超音波、運動心電圖等檢查，及早發現潛藏風險，尤其，心因性猝死往往無法預警，產後婦女因生理變化更屬高風險群之一，民眾若能學習基本CPR技巧，遇到緊急狀況能爭取寶貴的搶救時間，將大幅提升存活率。

