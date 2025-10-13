最新研究顯示 全球青少年與年輕成人死亡率攀升

最新究顯示，全球正面臨青少年與年輕成人死亡率上升的危機，在北美主要是藥物與酒精濫用，以及自殺有關。（示意圖，歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕1項針對全球死亡與疾病成因的大型研究顯示，全球正面臨青少年與年輕成人死亡率上升的危機。專家警告，這些數據應該成為各國政府與公共衛生領袖的「一記警鐘」。

英國「衛報」12日報導，研究人員指出，造成死亡率上升的原因各地不同，在北美主要是藥物與酒精濫用，以及自殺；在撒哈拉沙漠以南的非洲地區，則與傳染病與意外傷害有關。

研究同時發現，心臟病與糖尿病等慢性疾病，如今已佔所有健康問題的3分之2，心理健康問題也呈現激增趨勢。

研究人員估算，全球約有一半的健康問題是可預防的，其驅動因素包括高血壓、空氣污染、吸菸與肥胖等可降低的風險。

這項「全球疾病負擔研究」（Global Burden of Disease Study）是由一個涵蓋1萬6500名科學家的研究網絡完成，使用超過30萬份數據來源。研究結果刊登於權威期刊「刺胳針」（The Lancet），並於12在柏林舉行的世界健康高峰會上發表。

研究顯示，截至2023年，全球204個國家與地區的總體死亡率均有所下降，全球平均壽命也已從新冠肺炎疫情造成的短暫下滑中回升。

目前女性平均壽命為76.3歲，男性為71.5歲，比1950年提高超過20年，但地理差異仍極為顯著，高收入地區的平均壽命達83歲，撒哈拉以南非洲則僅約62歲。

然而，研究作者特別關切的是青少年與年輕成人的死亡率持續偏高，甚至上升。

在北美與部分拉丁美洲，死亡率上升主要由自殺與藥物、酒精濫用所驅動。

美國華盛頓大學健康指標與評估研究所所長莫瑞（Christopher Murray）指出，在青少年與年輕成人族群中出現的明顯上升趨勢，確實引起關注。北美年輕成人的死亡上升，與焦慮與憂鬱症的增加密切相關，尤其是女性。儘管心理健康問題上升已受到廣泛關注，但其根本原因仍有相當爭議。

莫瑞表示，「這是社群媒體造成的嗎？是電子產品嗎？還是更廣泛的社會教養趨勢？我們知道新冠疫情使情況更惡化。精神流行病學與社會評論界對於心理健康成因仍存在大量爭論，這也使得解決方案難以制定。」

在撒哈拉以南非洲，模型分析顯示，自1950年以來，5至14歲兒童的死亡率事實上比先前估計的更高，主要原因是傳染病與意外傷害。

至於15至29歲女性，死亡率則比先前估計高出61％，主因包括懷孕或生產相關死亡、交通意外與腦膜炎。

莫瑞強調，這項全球疾病負擔研究的結果是一記警鐘，敦促各國政府與公衛領袖迅速而有策略地回應這些正在重塑公衛需求的趨勢。

