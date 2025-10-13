健康網》「多囊」體質得找對方法 當孕媽咪並不難

20-30歲多囊女性，根據臨床經驗，若沒有其他生殖方面異常，使用口服排卵藥或口服血糖藥（Metformin）幫助排卵就可以懷孕；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／高子晴

根據臨床經驗，許多女性曾因月經異常或其他婦科問題就診，發現自己有「多囊」的體質，只要不影響生活很多人逐漸淡忘這件事，直到有天面臨懷孕困難，才開始思考「多囊」該怎麼做才能順利懷孕？

這裡多囊指的是「多囊性卵巢症候群」，卵巢呈現過多的小卵泡，引發一系列體質的變化，包含雄性激素過高、黃體化激素（Luteinizing hormone，LH）升高、胰島素阻抗，懷孕困難的原因就出在排卵機制異常和卵子品質不佳。有些人即使月經週期規律也會發現月經量偏少、顏色偏深，原因出在卵泡成長不健全、沒有分泌足量雌激素支持子宮內膜增厚，所以即使有排卵，子宮內膜還是很薄。

20-30歲多囊女性，根據臨床經驗，若沒有其他生殖方面異常，使用口服排卵藥或口服血糖藥（Metformin）幫助排卵就可以懷孕；但是30-35歲以上或伴隨其他生殖異常的多囊女性便沒那麼容易了，因為年紀增大會使卵子品質下降。門診有位35歲個案來找我，說自己多囊十分嚴重、幾乎一整年都不來月經，28歲時接受口服排卵藥治療便成功懷孕生下老大，但之後積極想懷二胎卻困難重重，經診斷建議她做「試管嬰兒」搭配「著床前染色體篩檢」成功生下老二。

對於多囊女性，試管嬰兒相對安全且效率高，目前有新型破卵針可避免產生中重度卵巢過度刺激症，還有「新世代冷凍技術」，取卵後可先將胚胎冷凍起來，讓卵巢恢復正常狀態；圖為情境照。（圖取自freepik）

多囊女性若想要接受人工生殖的協助，必須先了解「人工授精」其實相對不合適，因為出現卵巢過度刺激症和多胞胎風險很高。曾經發生最嚴重案例是，個案在打完低劑量排卵針後刺激出20顆卵泡，做完人工授精後懷上七胞胎且合併有嚴重卵巢過度刺激症，個案面臨極痛苦的經歷，一方面要做手術減胎，一方面腹水脹不停，住院治療好長一段時間。

對於多囊女性，試管嬰兒相對安全且效率高，目前有新型破卵針可避免產生中重度卵巢過度刺激症，還有「新世代冷凍技術」，取卵後可先將胚胎冷凍起來，讓卵巢恢復正常狀態，重新調整子宮內膜後植入單顆胚胎，可避免多胞胎風險。

此外，多囊女性想透過試管嬰兒懷孕，仍有幾個必須面對的挑戰。首先，不是取卵越多越好，『胚胎品質』才是懷孕關鍵！曾遇到一個個案第一次取60顆卵，卻有30顆卵子不成熟，在養胚胎過程後只剩下2顆品質不佳的囊胚，經過身體及用藥調整，第二次取卵30顆，經培養獲得3顆品質良好的囊胚，最後成功懷孕。

第二個挑戰是『子宮內膜』，統計顯示子宮內膜厚度達0.9-1.0公分以上再植入胚胎，成功率較高，可是有些多囊女性在解凍療程中發現子宮內膜不夠厚，原因可能有很多。第一是因為個案不適合做「自然週期」註一，無法產生單一卵泡自然排卵，因此沒有分泌足量雌激素支持子宮內膜增厚，如果加上排卵針又會產生多量卵泡排卵異常，這種情形建議改採「荷爾蒙週期」註二，可以用藥來加強子宮內膜厚度。第二種是因為在荷爾蒙週期中，個案本身有藥物代謝問題，有些對口服雌激素經腸胃道吸收不良，因此血液中雌激素濃度不足造成內膜無法增厚，這種情形建議改用擦在皮膚上的雌激素凝膠，經皮下吸收可順利到達血液中。第三種是子宮內膜曾經接受手術（如:內膜刮搔術、內膜息肉切除術、黏膜下肌瘤切除術），而產生沾黏或損傷，建議接受「子宮鏡檢查」來確認。

最後一個挑戰是『年紀』，對35歲以上女性來說，胚胎染色體異常的風險會逐年提高，根據美國資料庫35-37歲女性胚胎染色體異常機率約30%，而38-40歲女性則高達50%！然而植入染色體異常的胚胎可能面臨著床失敗或早期流產，因此對多囊女性來說，胚胎篩選是一個重要課題。這麼多顆胚胎，到底先選哪一顆植入呢?! 最直接的辦法是挑選外觀最漂亮的胚胎，35歲以上個案可以考慮加做著床前染色體篩選（PGS）進而挑選染色體正常的胚胎。

多囊女性做試管嬰兒關鍵在於細節，只要克服「胚胎品質」、「子宮內膜」、「年紀」的挑戰就能成功懷孕！

●註1：自然週期:配合個案自己排卵時間來決定解凍植入胚胎時間。

●註2：荷爾蒙週期: 本身不排卵，荷爾蒙全部由藥物提供。（作者為生生不息婦產科暨生殖中心婦產科醫師）

