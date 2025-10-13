自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天然荷爾蒙療法？「爬山健行」經痛、情緒都改善！

2025/10/13 14:53

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，每一次上坡時下肢肌肉的收縮，都能讓骨盆腔、子宮與卵巢的血流更順暢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕別再以為「爬山」只是鍛鍊腿力、流流汗了！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師在臉書專頁「西醫難解中醫有方鳴大夫周宗翰醫師鳴堂中醫體系醫療長」指出，對女性而言，登山健行其實是最天然、最有效的「荷爾蒙調節運動」，能讓月經更順、情緒更穩、體質更輕盈。

讓子宮卵巢「呼吸」起來

周宗翰表示，每一次上坡時下肢肌肉的收縮，都能讓骨盆腔、子宮與卵巢的血流更順暢，改善經痛、經血不順、甚至幫助排卵規律。同時，登山過程中，陽光與新鮮空氣會刺激身體分泌「快樂荷爾蒙」──多巴胺、血清素、腦內啡，不僅能降低壓力、安定神經，也讓女性的生理週期更穩定。

對多囊性卵巢症候群（PCOS）或代謝偏慢的女性來說，規律健行能提升胰島素敏感度、減少體脂肪、促進雌激素平衡。此外，山間陽光生成的維生素D，還能保護骨質與雌激素受體，是維持荷爾蒙健康的天然「維他命」。

登山健行可溫養腎氣、調暢肝氣、健運脾氣，這三者正是女性維持生理平衡的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

登山健行可溫養腎氣、調暢肝氣、健運脾氣，這三者正是女性維持生理平衡的關鍵；圖為情境照。（圖取自freepik）

行則氣行 氣行則血行

中醫講究「行則氣行，氣行則血行」。周宗翰醫師指出，登山健行可溫養腎氣、調暢肝氣、健運脾氣，這三者正是女性維持生理平衡的關鍵。當我們在山林中深呼吸、流汗、放鬆時，肝氣條達、心情舒暢、氣血自然流動，月經也會更順暢。周宗翰建議，不同體質這樣走：

●經痛、手腳冰冷者：可選緩坡健行，出微汗即可。

●經期前情緒不穩者：選擇樹林步道，搭配深呼吸放鬆。

●多囊性卵巢或代謝慢者：每週2～3次，每次約40分鐘，持之以恆最關鍵。

最好的調理 其實不在診間

「有時候最好的藥，不在藥罐裡，而是在一條靜靜延伸的山路上。」周宗翰強調，當妳的氣血流動起來，荷爾蒙也會跟著微笑。想讓月經順、皮膚亮、心情好？週末別再窩在沙發上，出門去爬山吧！那可能是妳最天然、最無副作用的荷爾蒙療癒法。

