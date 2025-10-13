健康網》皮膚會說話！ 6種異常恐「癌」上身了

若發現脖子、腋下、手肘等處突然變得又黑又厚、摸起來像砂紙，可能是「黑棘皮症」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你每天洗臉、擦乳液，但有沒有「看懂」皮膚在對你說什麼？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁提醒，皮膚其實是身體最誠實的警報器。有時候一塊變黑的皮膚、一個硬結或奇怪紅疹，都可能是體內癌症悄悄發出的「求救訊號」。

1. 脖子、腋下變黑又厚？小心胰臟癌或胃癌先報到

若發現脖子、腋下、手肘等處突然變得又黑又厚、摸起來像砂紙，可能是「黑棘皮症」。一般常見於肥胖或糖尿病患者，是胰島素阻抗的表現。但若出現速度快、範圍廣、甚至延伸到嘴角或手掌，恐是胃癌、胰臟癌的早期徵兆。

2. 眼皮發紫、臉紅紅、肌肉酸痛？可能與癌症有關

若眼皮發紫、臉頰紅疹、手指脫皮，伴隨肌肉無力，別以為是過敏。這可能是「皮肌炎」，與卵巢癌、肺癌、乳癌、胃癌有關。這是腫瘤引發免疫系統錯亂的反應，患者常出現「走樓梯都覺得腿沒力」的症狀。

指甲突然變圓、往下彎、指根不見，形成「杵狀指」，常與肺癌、心臟病或肝硬化有關；示意圖。（圖取自photoAC）

3. 嘴角爛、皮膚紅一塊塊？恐是罕見胰島腫瘤作祟

若嘴角經常潰爛、皮膚反覆紅疹潰瘍、體重暴降、血糖升高，可能是「胰島α細胞瘤」。這會造成皮膚出現「壞死性遊走性紅斑」，常常皮膚先喊痛，腫瘤才被發現。

4. 指甲變圓、手指鼓起？「杵狀指」警示肺癌風險

指甲突然變圓、往下彎、指根不見，形成「杵狀指」，常與肺癌、心臟病或肝硬化有關。若同時出現胸痛、咳嗽、體重減輕，應立即安排胸部X光檢查。

5. 手腳變厚、臉上紅斑？可能是「Bazex 症候群」

若皮膚變厚、脫皮、指甲變形，擦什麼都沒效，小心這是「Bazex 症候群」，與食道癌或上呼吸道癌相關。這種症狀往往比癌症本身更早出現，是重要的「提前警訊」。

6. 肚臍硬塊不是脂肪！可能是癌症轉移

若肚臍出現無痛、硬硬的小結節，別以為只是疤痕或脂肪。醫學上稱為「聖瑪麗修女結節」（Sister Mary Joseph nodule），常見於胃癌、大腸癌或卵巢癌轉移。

皮膚異常4大警訊，別再只擦藥！

●擦藥無效、反而越擦越大。

●幾週內變硬、變厚或擴散。

●體重下降、食慾差、容易疲倦。

●顏色、質地或指甲形狀明顯改變。

黃軒提醒，「皮膚的改變，是身體最安靜、也最真誠的求救訊號。」一個不起眼的紅疹，可能是身體給你的最後一次提醒。皮膚不會說話，但它的變化從不說謊。如果你發現它在「說話」，請不要忽視，也不要自己亂擦藥。及早就醫檢查，也許能早一步發現癌症。

