健康網》截肢手術卻拒接受輸血 病人堅持：我是耶和華見證人

一位即將截肢的病人堅持不輸血，醫、病、教友三方拉鋸戰。皮膚科醫師盧俊瑋說，可以預見這是一台不平靜的手術；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕自體免疫血管炎病人已把免疫藥物加到極大值，各種輔助療法如高壓氧、PTA（經皮穿通血管成形術）都安排，皮膚科醫師盧俊瑋表示，幾乎把全院科別都照會過一輪後，仍然走到必須安排截肢手術的一天。

盧俊瑋在臉書分享，這位病人手術風險不小，輸血幾乎是不可避免的選項。但麻煩來了，在醫病討論手術的那一天，病人幽幽吐出：「我是耶和華見證人，不接受輸血。」她的女兒是護理人員，當場握住媽媽的手說：「媽媽，我知道妳的信仰，但如果真的出事，我會簽。我不能看妳死。」

一場救人手術 變成生命意義審判

醫療團隊、信仰、家人，三方都在為了愛，卻朝不同方向拉扯著。盧俊瑋說，「有時我覺得，這樣的場景比任何手術都更讓人心碎。」醫師相信自己握有救命的方法；信徒相信自己握有救贖的道路。於是，一場「救人」的手術，變成了關於生命意義的審判。

結束討論時，病人決定開刀，但仍拒絕輸血。女兒堅定地對醫師說：「如果有同意書，就交給我簽。」

盧俊瑋說，在與家屬開會時，病人甚至還請來教會中的「宗教醫療見證代理人」，因為病人有跟他們簽署過同意書，未來的醫療行為若牽扯到輸血的，就不能由家屬決定，而是要由教會見證人決定。於是，請醫院法務來了解後，最後發現，教會見證人簽署同意書並不具備真正法律效力。

因雙十連假之故，這台手術尚未進行，但三方拉鋸戰讓這個手術在未動刀前非常不平靜。盧俊瑋感嘆地說：「這世界從來沒有非黑即白。醫療與宗教，都是人類想對抗死亡的方式，

只是有些人選擇治療，有些人選擇信仰」。

