健康 > 名人健康事

健康網》周董、蔡頭、張鈞甯恐慌症發作過 醫：症狀就像快死掉了

2025/10/12 21:48

藝人周杰倫（左起）、張鈞甯、蔡頭都是受過恐慌症之苦。捷思身心醫學診所身心科醫師李旻珊表示，毫無預警發作，令人快要崩潰。（資料照）

藝人周杰倫（左起）、張鈞甯、蔡頭都是受過恐慌症之苦。捷思身心醫學診所身心科醫師李旻珊表示，毫無預警發作，令人快要崩潰。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人罹患恐慌症、焦慮症，已不分大咖還是跑龍套，這個病症上身，拖著病軀繼續工作，身心俱疲，捷思身心醫學診所身心科醫師李旻珊指出，毫無預警的恐慌發作，短短幾分鐘內就能把人推到「快要瘋了」或「要死掉了」的恐懼邊緣。

李旻珊在臉書專頁「身心科 李旻珊醫師」分享，恐慌症是一種大腦神經調控異常所引發的焦慮疾患。常見的症狀包括：心悸、呼吸困難、胸悶、頭暈、顫抖、發冷或發熱，甚至覺得自己不真實或失去控制。若這樣的發作反覆出現，個案很容易陷入「預期性焦慮」，每天擔心下一次發作會在哪裡發生，因而避免外出或活動，生活與工作受到嚴重影響。

大咖明星周杰倫的發作是在舉行110場巡迴演出期間，他表示，當發作時是無法上台的；日前陳奕迅也坦承長年承受焦慮症困擾，曾嘗試停藥但病情反彈。他公開談到自己會莫名情緒低落、過度擔憂表演或聲帶狀況、對外界評價敏感。

恐慌症如潮水般襲擊演藝圈，本土演員林政勳曾說，過去恐慌症發作時，自己連遺書都寫好了，呼吸急促、小腦放電異常，有生不如死之感。

資深藝人蔡頭生前除了肝癌末期，還曾被友人白冰冰透露罹患幽閉症、恐慌症、憂鬱症。蔡頭的恐慌症很磨人，有一回她、蔡頭、費玉清打麻將，竟被要求把家中大門、窗戶全打開，幾人在寒冷冬日一起穿著大衣、羽絨衣打牌。

此外，娛樂圈還有導演蔡明亮、柯有倫、郭婷婷、張鈞甯等人，其中，張鈞甯說，自己透過運動（如跑馬拉松）、旅行、調適心態逐步恢復。

外行人冷言冷語 加劇病情

醫師李旻珊指出，許多人對恐慌症有誤解，例如認為「就是太脆弱」、「恐慌症是裝病、不想面對壓力的藉口」、「忍一忍就好」、「治不好」等說法，讓恐慌症患者病情加重。

恐慌症的終生盛行率約為1％至4％，女性罹病率為男性的2至3倍，發病高峰時間落於成人早期（約25歲左右），約有91％個案合併其他精神疾病共病，尤其是重鬱症，千萬不要低估共病的風險。

