健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》1歲前寶寶營養不均恐影響腦部發展 國健署：必補5大營養素

2025/10/15 09:36

寶寶在成長過程中，營養攝取是否均衡，直接影響身體發育與大腦發展；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕寶寶在成長過程中，營養攝取是否均衡，直接影響身體發育與大腦發展。根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」指出，1歲前嬰兒最容易缺乏的5大營養素包括：鐵、維生素D、DHA、鋅與維生素B12。缺乏這些營養素，不僅可能影響骨骼、神經與免疫力發展，還可能對腦部發展有影響。

國健署「孕產兒關懷網站」表示，寶寶在0～1歲的階段，身高、體重會有顯著的成長，同時大腦發育、器官、肌肉等方面發展也相當快速。因此，這個階段攝取足夠的營養是很重要的。通常這個階段的寶寶容易缺乏的營養素有以下5種：

●鐵：鐵的功能主要是負責幫紅血球運送氧氣，嬰兒出生前，母體會幫寶寶的身體儲存所需的鐵質，但這些鐵質在嬰兒出生後4-6個月後會逐漸消耗殆盡。因此寶寶6個月大之後，對鐵質的需求增加，單純依靠母乳可能無法完全滿足。

●維生素D：維生素D有助於鈣質吸收，能夠幫助骨骼與牙齒健康發展。母乳中的維生素D含量較低，加上小寶寶比較少曬太陽，因此無法從陽光中自行合成足夠的維生素D。

●DHA：DHA是Omega-3脂肪酸的一種，對寶寶的腦部與視覺發展極為重要。母乳中雖然含有DHA，不過，會受限於母親本身的飲食內容。有些配方奶會添加DHA，但並非所有品項都有添加。

●鋅：母乳中含有適量的鋅，但隨著寶寶成長，6個月後母乳中的鋅含量可能無法完全滿足寶寶需求，因此需要從食物中補充。

●維生素B12：維生素B12對於神經發展與紅血球製造非常重要，它主要存在於動物性食物中，如肉類、魚類、蛋和乳製品。如果寶寶飲食來源較單一，或是父母是素食者，寶寶容易有B12攝取不足的風險。

缺乏這些營養素可能對寶寶造成什麼影響？國健署說明，缺鐵可能導致貧血，食慾不振，甚至影響智力發展與專注力；缺乏維生素D可能影響骨骼發育，可能會影響免疫系統，使寶寶更容易受到感染；缺乏DHA可能影響腦部與視力發展；缺鋅可能影響免疫力與生長，缺乏維生素B12可能影響神經發育。

如何透過飲食補充這些營養素呢？國健署建議，含鐵食物如紅肉、雞肝、蛋黃、深色蔬菜與豆類，可搭配富含維生素C的水果泥提高吸收；維生素D可透過鮭魚、鯖魚、蛋黃、黑木耳或香菇補充；DHA則可從富含Omega-3的魚類如鮭魚、鯖魚或添加DHA的配方奶攝取。鋅則來自紅肉、海鮮、蛋、堅果與全穀類；B12主要來源是魚、肉、蛋與乳製品，如寶寶為純素飲食需諮詢醫師。

在準備副食品時，家長應注意循序漸進，4~6個月開始添加副食品，從單一食材開始，再慢慢加入不同種類的食物，以便觀察是否有過敏反應。同時，確保營養均衡、食材新鮮衛生、避免過多調味料。隨著寶寶成長，可從泥狀食物過渡到半固體與固體食物，讓寶寶逐步適應多樣飲食。

