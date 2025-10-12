健康網》周杰倫曝恐慌症上身 醫：13種症狀有4種急速升溫

周董自曝在過去110場巡迴演唱，曾一度因恐慌症無法再唱下去。醫師則建議有4種治療，可以恢復健康。（杰威爾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕歌壇天王周杰倫自曝在過去110場巡演期間，曾發生過恐慌症，一度發作到無法上台；聲音狀態不好的時候，很多壓力如排山倒海而來，想到大家為了一場演唱會，可能等了幾年，正因為如此，取消演唱會的念頭又打消了。

周杰倫在完成巡迴演唱會後，休息一天便向歌迷說明，也希望歌迷能持續支持他，讓他再辛苦也要唱下去。根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，在恐慌症發作時 ，會在一段時間內體驗到強烈的害怕和不適感。下列是13種症狀，其中至少4種在10分鐘內達到最嚴重程度。

●心悸、心臟怦怦直跳、或心跳加快。

●大量冒汗。

●顫慄發抖或虛弱無力。

●感覺呼吸困難或窒息感。

●哽塞感。

●胸悶或胸痛不適。

●噁心或腹部不適。

●頭暈、不穩的感覺或暈厥。

●失去現實感（覺得身邊的一切都不真實）或失去自我感（自己好像與身體脫離）。

●害怕自己即將失去控制或即將發狂。

●害怕即將死去。

●感覺異常（指尖、嘴部或身體發麻或有刺痛感）。

●覺得冷或發熱。

恐慌發作是可以克服的，並且有多種療法被證實為有效，對症狀的改善幾乎適用於所有病人。藥物治療和心理治療，無論是獨立應用還是結合使用，均顯著有效。主要的治療方式包括：

●藥物治療：主要採用抗焦慮劑和抗憂鬱劑。病人應嚴格遵從醫師的建議，不得自行調整藥物劑量或停藥。儘管新一代藥物的副作用相對減少，但仍有些人可能在使用過程中出現暫時性副作用。病人應與醫師討論是否需要適當調整，不應自行中斷或減少藥物。

●心理治療：需要相對較長的時間來發揮作用，但所學到的技巧具有持久性，能夠在治療結束後長期維持。有些人更傾向於不使用藥物，認為心理治療讓他們更能掌控事物。因此，藥物治療和心理治療可以同時進行，待心理治療起效後，再與醫師商討是否適度減少藥物使用。

●團體治療：提供支持和建議，有助於改善心理困擾，重拾生活動力。

行為治療：透過簡單實用的技巧來應對焦慮症狀。

●肌肉放鬆訓練：透過深呼吸和肌肉放鬆的訓練，改善過度換氣的情況。

整體而言，個別病人的治療計畫可能因情況而異，因此建議在治療過程中與醫師密切合作，以找到最適合自己需求的療法。

