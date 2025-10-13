健康網》紅眼是免疫警訊！ 李東健曝「眼睛每月發炎一次」

李東健每個月至少發作一次虹彩炎（葡萄膜炎）。林口長庚醫院風濕過敏免疫科說，背後更可能潛藏全身性免疫疾病。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕南韓男神李東健近年跨足綜藝節目，形象親民又有魅力，卻在節目中驚爆自己每個月至少發作一次虹彩炎（葡萄膜炎），讓粉絲心疼不已！林口長庚醫院風濕過敏免疫科在臉書專頁發文指出，虹彩炎除了眼睛紅痛、畏光，背後更可能潛藏全身性免疫疾病：僵直性脊椎炎！不可不慎！

虹彩炎恐是免疫異常警訊

虹彩炎是眼睛中層（葡萄膜）發炎所造成的疾病，常見症狀包括：眼睛劇痛、紅腫、流淚；畏光、視力模糊；症狀可反覆發作、難以根治。醫師指出，雖然感染、過敏、刺激等都可能引發，但若屢次發炎、合併全身酸痛或關節僵硬，應高度懷疑是免疫性疾病作祟。

虹彩炎常與以下疾病並發：僵直性脊椎炎、類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、克隆氏症（Crohn’s Disease）。其中，僵直性脊椎炎患者中約有4分之1會出現虹彩炎，兩者關聯密切。

若同時出現眼睛紅腫發炎、長期腰背僵硬或關節疼痛，務必儘速就醫，進行免疫與影像檢查；情境照。（圖取自freepik）

僵直性脊椎炎不只「腰痛」

僵直性脊椎炎屬於慢性自體免疫疾病，主要侵犯脊椎與骶髂關節，造成疼痛與僵硬。除了眼睛發炎外，還可能伴隨：著骨點炎（肌腱與骨交界處疼痛）、皮膚乾癬、香腸指（手指腫成香腸狀）、周邊關節炎、腸道發炎（如克隆氏症）。醫師提醒，若同時出現眼睛紅腫發炎、長期腰背僵硬或關節疼痛，務必儘速就醫，進行免疫與影像檢查。

紅眼反覆別輕忽 儘早就醫

許多人以為紅眼只是「用眼過度」或「結膜炎」，但其實「眼睛是免疫疾病的鏡子，紅眼可能是全身性疾病的第一個警訊。」出現以下症狀時應立即就醫：眼睛紅痛、怕光、視力模糊；早晨起床關節僵硬；長期腰酸背痛；手指腫脹、皮膚乾癬。及早確診、控制發炎，能有效預防視力受損與關節變形。

醫師強調，紅眼不只是疲勞，更可能是身體在求救！像李東健這樣長期反覆發作的虹彩炎，背後或許隱藏著更深層的免疫問題，千萬別忽視「歐爸的紅眼警訊」。

