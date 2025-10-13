健康網》頭暈、記性差釀失智？ 醫警：腦血管退化警訊

記憶力下降不一定老了，專家警告，小心有可能是中風、失智警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人以為血管老化是年紀到了的自然現象，其實不然。專家指出，血管退化從年輕就悄悄展開。長期的高血壓、血糖過高、熬夜等，會形成腦動脈粥樣硬化，恐成為引爆中風、失智「慢性地雷」。要留意，記憶力比以前差，晚上容易醒等，都可能是腦部微血管老化的徵兆，別忽略早期示警。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，腦血管並不會一夕之間出事。腦動脈粥樣硬化（cerebral atherosclerosis）就是潛藏在現代人生活中的「慢性地雷」，平時沒聲沒息，一旦爆發，可能是中風、失智，甚至成為人生轉折的關鍵點。

他引述研究指出，血管的退化從年輕就悄悄展開。長期的高血壓、血糖過高、熬夜、缺乏運動，會像鐵鏽一樣，一層層侵蝕原本光滑的血管內壁。當低密度脂蛋白（LDL）鑽進受損的內皮細胞開始堆積，免疫系統為了清除它，反而引起更多的發炎反應。這些反應會讓血管壁變厚、變脆，最後形成斑塊。這些「斑塊」就像計時炸彈，一旦破裂，血流立刻被阻斷，那就是中風。

同時，研究提到幾個和腦血管硬化高度相關的基因：像APOE4、RNF213、NTNG1 和 CYP2C19。

張家銘說明，腦血管不會突然壞，而是慢慢「變老」。這些過程，身體其實早就發出警訊。例如，曾經早上醒來常頭暈，下午注意力不集中，記憶力比以前差，晚上睡得淺、容易醒等，這些都可能是腦部微血管老化、血流變差的表現。不是單純的「老」，而是血管在退化。

5大修復策略保有腦血管重新年輕

張家銘建議民眾不妨從以下5項做法，保持腦血管活力：

●穩血壓、控血脂：每天早晚測血壓，注意波動。飲食以「三低一高」（低油、低糖、低鹽、高纖維）為原則，採地中海或DASH飲食模式。

●重視睡眠修復：晚上11點前入睡、固定起床、白天曬太陽10分鐘，幫助自律神經穩定。

●吃出彩色餐盤：多攝取紅、綠、黃、紫色蔬果，富含多酚與抗氧化物，能減少血管發炎。

●顧腸道、護血管：腸道代謝的三甲胺氧化物（TMAO）會促發血管發炎。可多吃無糖優格、燕麥、香蕉、蒜頭等益生菌食物。

●規律運動：每天快走30分鐘或每週3次有氧＋阻力運動，可促進腦源性神經營養因子（BDNF），修復神經、提升思考清晰度。

張家銘總結，腦動脈粥樣硬化不是命中註定，而是可以透過生活方式逆轉。如果最近常感到記憶力下滑，不要只把它歸咎給年齡，那可能是血管「提醒」，改變生活節奏，為大腦除鏽。

