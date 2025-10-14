自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》無加糖「香蕉核桃磅蛋糕」 1片125卡可解饞

2025/10/14 08:26

香蕉核桃磅蛋糕」不只香氣濃郁、鬆軟綿密，還能輕鬆用氣炸鍋完成。（圖擷取自孫語霙臉書）

香蕉核桃磅蛋糕」不只香氣濃郁、鬆軟綿密，還能輕鬆用氣炸鍋完成。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕甜點控看過來！想吃蛋糕又怕胖？營養師孫語霙在臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款「香蕉核桃磅蛋糕」，不只香氣濃郁、鬆軟綿密，還能輕鬆用氣炸鍋完成！每片熱量僅約 124.8大卡，讓你在家也能安心享受無負擔的幸福甜點。

香蕉核桃磅蛋糕 健康配方公開

食材準備：

●全麥麵粉75g。

●低筋麵粉75g。

●熟透香蕉2根（自然甜味來源）。

●核桃20g（好油脂＋脆口口感）。

●全脂鮮奶120g。

●雞蛋1顆。

●玄米油20g。

●泡打粉5g。

將熟透香蕉壓成泥，就可以有淡淡的甜味。（圖擷取自孫語霙臉書）

將熟透香蕉壓成泥，就可以有淡淡的甜味。（圖擷取自孫語霙臉書）

氣炸鍋、烤箱電子鍋都能DIY

烹飪步驟：

1、將熟透香蕉壓成泥。

2、加入打散的雞蛋，攪拌均勻。

3、倒入鮮奶與玄米油拌勻。

4、將全麥粉、低筋粉與泡打粉過篩。

5、所有材料混合成順滑麵糊。

6、烤盤薄薄地刷上玄米油，倒入麵糊。

7、表面灑上碎核桃點綴。

8、氣炸鍋／烤箱160℃烤40分鐘，香氣滿屋、金黃出爐！

甜而不膩、吃進滿滿好營養

這款蛋糕不加精緻糖，全靠香蕉天然甜味；核桃提供Omega-3好油脂，全麥粉與低筋粉結合更添膳食纖維，吃起來更紮實也更健康。每份營養價值，包含熱量124.8kcal、蛋白質3.9g、脂肪4.7g、碳水化合物18.2g、膳食纖維1.3g。

孫語霙提醒，這款甜點非常適合下午茶或運動後補充能量，不必戒甜點，只要懂得換個做法，就能吃得健康又滿足！香氣、口感、健康一次到位，下次嘴饞時，不妨動手試試這款「香蕉核桃磅蛋糕」，不加糖也能甜進心裡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中