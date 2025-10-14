健康網》無加糖「香蕉核桃磅蛋糕」 1片125卡可解饞

香蕉核桃磅蛋糕」不只香氣濃郁、鬆軟綿密，還能輕鬆用氣炸鍋完成。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕甜點控看過來！想吃蛋糕又怕胖？營養師孫語霙在臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享一款「香蕉核桃磅蛋糕」，不只香氣濃郁、鬆軟綿密，還能輕鬆用氣炸鍋完成！每片熱量僅約 124.8大卡，讓你在家也能安心享受無負擔的幸福甜點。

香蕉核桃磅蛋糕 健康配方公開

食材準備：

●全麥麵粉75g。

●低筋麵粉75g。

●熟透香蕉2根（自然甜味來源）。

●核桃20g（好油脂＋脆口口感）。

●全脂鮮奶120g。

●雞蛋1顆。

●玄米油20g。

●泡打粉5g。

將熟透香蕉壓成泥，就可以有淡淡的甜味。（圖擷取自孫語霙臉書）

氣炸鍋、烤箱電子鍋都能DIY

烹飪步驟：

1、將熟透香蕉壓成泥。

2、加入打散的雞蛋，攪拌均勻。

3、倒入鮮奶與玄米油拌勻。

4、將全麥粉、低筋粉與泡打粉過篩。

5、所有材料混合成順滑麵糊。

6、烤盤薄薄地刷上玄米油，倒入麵糊。

7、表面灑上碎核桃點綴。

8、氣炸鍋／烤箱160℃烤40分鐘，香氣滿屋、金黃出爐！

甜而不膩、吃進滿滿好營養

這款蛋糕不加精緻糖，全靠香蕉天然甜味；核桃提供Omega-3好油脂，全麥粉與低筋粉結合更添膳食纖維，吃起來更紮實也更健康。每份營養價值，包含熱量124.8kcal、蛋白質3.9g、脂肪4.7g、碳水化合物18.2g、膳食纖維1.3g。

孫語霙提醒，這款甜點非常適合下午茶或運動後補充能量，不必戒甜點，只要懂得換個做法，就能吃得健康又滿足！香氣、口感、健康一次到位，下次嘴饞時，不妨動手試試這款「香蕉核桃磅蛋糕」，不加糖也能甜進心裡。

