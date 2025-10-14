健康網》小白菜原來分4種？ 超級蔬菜低熱量、高纖維

奶油白菜型最適合清炒或搭配雞湯、火鍋。低熱量、高纖維的超級蔬菜，富含維生素C、K、B6、葉酸與鈣質，能促進免疫力、強健骨骼、幫助代謝。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？平常餐桌上常見的小白菜，其實也大有學問！農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文指出，小白菜是白菜家族中的「不結球白菜」，不論是清炒、煮湯、煮麵還是火鍋，鮮嫩可口的小白菜總是百搭又營養。不過你可能不知道：市售小白菜其實分為4大類型，口感、風味與用途各有不同。

小白菜歷史可追溯至五千年前的新石器時代，古人陶罐中就曾發現白菜種籽。更有趣的是，我們熟悉的「大白菜」其實就是由小白菜演化而來！

4大類小白菜一次看懂

1、奶油白菜型（中原奶白菜）

●外觀：葉片皺縮、葉梗寬厚。

●口感：嫩中帶甜、無土味。

●產季：夏秋。

最適合清炒或搭配雞湯、火鍋。

2、土白菜型（泉州白菜）

●外觀：葉片圓滑、葉梗窄且黃綠。

●口感：脆嫩帶濃郁菜香。

●產季：全年。

炒蒜頭或豆豉最對味，香氣超足。

3、黑葉白菜型（黑葉白菜）

●外觀：葉片大、色深綠，葉梗細長。

●口感：纖維少、香甜柔嫩。

●產季：全年。

適合涼拌、快炒，營養價值高。

4、齒葉白菜型（東京白菜）

●外觀：葉邊波浪狀、葉色深綠。

●口感：葉片肥厚、柔軟味甜。

●產季：全年。

可搭湯品、麵食，風味清甜可口。

小白菜＝天然維C寶庫

營養學者洪泰雄指出，小白菜是低熱量、高纖維的超級蔬菜，富含維生素C、K、B6、葉酸與與鈣質，能促進免疫力、強健骨骼、幫助代謝。無論哪一種類型，都能提供滿滿營養。

農糧署叮嚀，挑選小白菜時，可觀察葉色深綠、葉梗飽滿者為佳；保存時放入冰箱冷藏並盡快食用，才能享受最鮮嫩的口感與最高營養價值。小白菜不只是一道菜，更是歷史悠久又營養滿分的「蔬菜寶藏」！下次逛市場時，不妨多認識一下手上的那把小白菜，挑對種類，吃出健康新風味！

