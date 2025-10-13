自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》打流感疫苗會變糖友？ 醫駁啥米「阿薩布魯」偽科學

2025/10/13 13:20

打流感疫苗會變成糖尿病嗎？婦產科醫師蘇怡寧開砲了，「這完全是錯誤訊息！」圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

打流感疫苗會變成糖尿病嗎？婦產科醫師蘇怡寧開砲了，「這完全是錯誤訊息！」圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕打流感疫苗會變成糖尿病嗎？婦產科醫師蘇怡寧開砲了，「這完全是錯誤訊息！」流感疫苗開打，又開始有「阿薩布魯」的偽科學流言在亂傳，搞得大家人心惶惶的，屢試不爽！

蘇怡寧在粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」表示，流感疫苗不會導致第一型糖尿病，目前所有大型研究都已經證實，流感疫苗與第一型糖尿病之間，沒有因果關係、沒有相關性、沒有危險性。

他指出，是出自國際知名的「TEDDY」的研究，針對高遺傳風險的孩子，追蹤多年，結果顯示打疫苗的孩子沒有增加糖尿病風險。甚至在芬蘭某些族群還有輕微降低的趨勢。

在丹麥全國性世代研究中，分析所有兒童常規疫苗，同樣沒有發現任何疫苗，包括流感疫苗，會在接種後2-4年內，讓糖尿病發生率上升。

蘇怡寧認為，極少數文獻曾有報告，「爆發型第一型糖尿病」，但那屬於極罕見個案
無法證明因果關係，主流醫學共識非常一致疫苗是安全的，不會誘發第一型糖尿病。

倒是不要忘了，不打流感疫苗，孩子得流感可能會引起重症，蘇怡寧說，包括肺炎、心肌炎、腦炎，或者是呼吸衰竭。他也再次疾呼，打疫苗是現今最有效的預防手段。

蘇怡寧表示，下次再接到這類謠言 ，請停下來，問自己：「有沒有任何科學依據，還是只是某個『朋友的朋友』？」不要再傳播假訊息，搞不好傷了一條人命。

