健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

47項藥物退出台灣市場！石崇良：擬修法「統一控貨」防囤、搶貨

2025/10/12 17:48

衛福部長石崇良將透過「藥事法」修法，擴大要求廠商通報缺藥或停止供應。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕有藥師觀察發現，今年撤離台灣市場的藥物比往年更多，且據食藥署統計，今年截至9月底，已有47項藥物規劃退出台灣市場，但多有替代藥品可用。衛福部長石崇良表示，將透過「藥事法」修法，擴大要求廠商通報缺藥或停止供應，另也將授權食藥署在藥品供應不穩等情況下「統一控貨」。

國內藥師觀察發現，過去10年間僅13款原廠藥退出台灣市場，但光今年一年中，就有7款原廠藥相繼撤離，包括高血壓藥安普諾維膜衣錠、止痛消炎藥萬克適錠、氣喘用藥可滅喘懸浮吸入液、化痰藥氣舒痰液、降血脂藥美百樂、抗憂鬱藥百憂解等，顯示國內藥品供應出現警訊。

衛福部食藥署指出，今年截至9月底，計有47項藥品提出退出台灣市場，但經評估，其中25項有「三同」（同成分、同劑型、同劑量）學名藥可替代，另21項雖無三同藥品，但也有同成份、不同劑型，或藥理機轉類似、適應症相同的藥品可銜接使用。

石崇良也提到，目前食藥署已建立「藥品供應資訊平台」，要求必需藥品遇到供應不穩或停止供應時，需強制通報，其他藥品則採自發性通報作法，但實施後發現，有時通報時間太短，導致應變時間不足，因此「藥事法」修法將擴大要求通報，只要藥廠有打算停產或退出台灣，都要提前半年通報。

此外，石崇良說，遇到藥品供應不穩時，有些醫院、藥廠會出現搶貨、囤貨情況，即使本來不會缺藥，也因為搶貨、囤貨而出現供應不足的情況，因此「藥事法」修正後，也將授權食藥署在藥品供應不穩或即將停止供應時採取統一控貨作法，避免藥品取得失衡。

石崇良強調，經健保署詢問相關廠商，是否有健保藥價調整需求，業者都回應與藥價無關，相關決策是出於全球供應問題的考量，雖目前退出台灣市場的藥物都有替代用藥，但需時間調整產能或採取其他因應作為，除透過「藥事法」修法確保應變時間，也會持續強化各界對於學名藥的信心、增加學名藥供應。

