健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃蛋有學問 巴西網紅醫7個Q&A解析

2025/10/12 20:05

蛋是每個家庭餐桌上常吃的食物。巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯建議每日最多吃 4顆，太多也不見對身體有益。；圖為情境照。（圖取自freepik）

蛋是每個家庭餐桌上常吃的食物。巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯建議每日最多吃 4顆，太多也不見對身體有益。；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕蛋要怎麼選、怎麼吃？如何存放？要怎麼料理才能鎖住營養，最近又成為熱門話題。巴西直腸外科醫師費爾南多．萊莫斯（Dr. Fernando Lemos）直接切入7問7答，馬上解惑，讓這常出現在餐桌的平價又營養的食物，更添神秘。

費爾南多．萊莫斯擁有693萬追蹤者，在上架6小時的「不要再這樣吃蛋了？」影片，吸引近4萬觀看次數，近萬人按「讚」。他的Q&A也獲得很多粉絲留言互動。以下是他的7問7答：

Q：哪種烹調最健康？
A：帶殼水煮最好，因為不用油或奶油，並保留大部分營養。但若把蛋煮太久變全熟（煮過頭），會喪失一些對熱敏感的維生素（如B群）與抗氧化物，雖然仍有營養，但若能稍微留點軟度更好。

Q：如何儲存？
A：放冰箱最安全！尤其在巴西或其他熱帶國家，室溫高，放冰箱可維持品質更久，一般來說，可保存3-4週；放室溫約7-10天。冰冷保存也可降低沙門氏菌孳生風險。建議放在原裝紙盒或密閉容器，不要放在冰箱門上，因為開關冰箱頻繁，導致溫度變動大，易遭到污染。

Q：蛋殼顏色哪個比較健康？
A：市售蛋有好多顏色，最常見的白色、棕色，這是因雞種遺傳決定，蛋殼色很多元，但一點都不會影響營養成分。

Q：只吃蛋白捨棄蛋黃？
A：千萬別這樣做！蛋白幾乎只有蛋白質，其中無脂肪與膽固醇，適合增肌或低熱量飲食；但蛋黃含了大部分營養素（維生素、礦物質、膽鹼、抗氧化物），而蛋黃內的膽固醇對心臟健康的負面影響，已有多項研究證實並無太大關聯。

Q：一天可吃幾顆蛋？
A：綜合多項學術研究，對健康成人、沒有心血管疾病或糖尿病者，每日吃1–3顆雞蛋是安全且理想的。不過，費爾南多．萊莫斯建議病人每日不要超過4顆；對於已有慢性病或高風險族群，則建議每週僅4-5顆蛋，並以水煮或水波蛋為主。

A：吐司夾蛋一起吃健康嗎？
Q：可以，若吐司為全麥或天然發酵麵包，含纖維與更多營養，能與蛋的優質蛋白搭配，提供平衡的能量與延長飽足感。

A：料理蛋可以加調味料嗎？
Q：可以，但要慎選！避免鹽加太多或添加不健康脂肪。推薦香菜、蔥、九層塔、薑黃、大蒜、洋蔥或檸檬汁等天然辛香料。

在台灣，國民健康署指出，雞蛋屬「豆魚蛋肉類」的優質蛋白來源；一般健康人每日食用一顆蛋為可接受範圍，且若有高血脂、曾有心血管事件、肥胖或脂肪肝者仍應注意蛋的攝取量與整體飲食均衡。

食藥署也說明，蛋殼顏色（白殼或棕殼）不影響營養，購買時應注意蛋殼完整與清潔，避免沙門氏菌污染。

