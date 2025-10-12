健康網》長假大吃大喝 醫曝收假3法重啟代謝力

長假大吃大喝後，身體往往過度工作，專家建議，從規律飲食、適度運動、保持睡眠找回健康的節奏；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾在長假中不免大吃大喝，照著鏡子，忽然覺得臉圓了一點，以為只是吃胖了一點。然而，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，高脂飲食不只傷肝，還會讓記性變差，他建議長假後要攝取新鮮蔬菜、豆類、全穀，與注意充足的睡眠來修復身體，換言之，規律飲食、適度運動、保持睡眠是健康3關鍵。

連續的長假，讓很多民眾不自覺吃得太多。黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分析，長假盛宴之後，身體的器官過度工作的影響：

請繼續往下閱讀...

●肝臟最先撐不住

對肝臟來說，這不是放鬆，而是加班。研究顯示，只要你短短5天，連續高脂飲食，就能讓原本乾淨的肝變得油光閃閃。太多油、太多糖，太多尼古丁、酒精味，讓肝臟像個被迫連夜加班的工人，拼命把多餘的熱量轉成脂肪存起來。

更可怕的是，這樣的油脂會干擾肝臟代謝藥物的速度，比吃一顆退燒藥，可能都比平常更傷身。

●大腦也「宿醉」

連假後上班「渾渾噩噩、提不起勁」，不會只是心理作用，而有可能是短期暴飲暴食，讓大腦的神經傳遞物質亂掉，變得注意力不集中、記性變差、反應變慢。

簡單來說，就如有點像「腦霧」。身體在消化那堆高脂食物的同時，大腦還在努力恢復去除垃圾中，而且還沒有完全清完。

●代謝系統的慢性報復

連假的「吃好吃滿」會讓你的代謝變鈍，身體需要更多胰島素才能維持血糖平衡。久而久之，這樣的狀態就像在為糖尿病開門。雖然表面看不出變化，但小血管功能下降、肌肉對糖的利用率降低，導致代謝變慢、脂肪更容易囤積。

長假後的3步修復法

首先，停止「自我安慰式」放縱。高糖高脂只是短暫的快感，真正的幸福來自味覺重置。用蔬菜、豆類、全穀重新喚醒味蕾。其次，誠實記錄自己吃了什麼。研究顯示，記錄飲食者減重成功率高出兩倍。最後，請好好睡覺，睡眠是代謝重啟鍵，睡滿8.5小時的人燃脂效率是睡5.5小時的2倍。

黃軒總結，從規律飲食、運動與睡眠開始，幾週後，肝臟脂肪會減少、腦袋變清醒、血糖恢復穩定。真正的收心，不只是回到工作，而是讓身體重新找回節奏。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法