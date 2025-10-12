自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》美國病人拿HIV血液直噴醫護眼 2人感染AIDS

2025/10/12 19:18

25歲的卡梅隆·吉爾克里斯特（Kameron Gilchrist）的惡行，已遭警方逮補，但兩位醫護的眼睛已發炎感染到愛滋病毒了。（取自Twittler）

25歲的卡梅隆·吉爾克里斯特（Kameron Gilchrist）的惡行，已遭警方逮補，但兩位醫護的眼睛已發炎感染到愛滋病毒了。（取自Twittler）

〔健康頻道／綜合報導〕美國出現對醫護人員的暴力事件，竟涉嫌拿著含有愛滋病毒（HIV）的血液，直噴入兩名醫院工作人員的眼睛，因是在治療中，讓急診室醫護人員無法防備。而這兩位醫護人員因此感染愛滋病，眼睛出現發炎症狀。

根據外媒《People》報導，這起醫院暴力事件，發生在北卡羅來納州的北卡羅來納大學雷克斯醫院。25歲的卡梅隆·吉爾克里斯特（Kameron Gilchrist）在醫院拔掉靜脈注射管，將自己「HIV陽性」的血液​​直噴醫護的眼睛裡。

根據聯合國愛滋病防治署（UNAIDS）2023年報告，全球約有3990萬名愛滋病毒感染者。疾管署截至9月，台灣則有3萬5566名愛滋病毒感染者，2024年新增1002例，至今有3萬6403人存活，9285人死亡。

聞愛滋病色變，HIV也是醫護人員擔心受感染的病毒之一。感染到愛滋病毒後到出現臨床症狀的期間，一般是5至15年（目前稱為潛伏期或次臨床期）。但部分愛滋病毒感染者在感染後約2至6星期會出現感冒樣的原發性感染症狀，具有較高的病毒量且傳染力強，稱為急性初期感染。

疾管署衛教資料，愛滋病毒感染後的病程快慢不一。在空窗期或潛伏期時，許多患者沒有症狀，仍可能繼續進行（高風險）性行為，而將病毒傳播給他人。

人類受到愛滋病毒感染後，若未以藥物有效控制，可能導致身體免疫力降低，而容易發生伺機性感染或腫瘤，此種症狀稱為「後天免疫缺乏症候群」，俗稱「愛滋病」（AIDS）。
愛滋病的發病症狀變化極大，依感染者的免疫力好壞、感染細菌的種類及感染部位的不同，會有不同的發病症狀。

很遺憾的是，感染愛滋病毒目前沒有根治的方法，但是透過雞尾酒療法治療，體內愛滋病毒可以得到良好的控制，達到測不到的狀態。患者在規則服用雞尾酒療法一段時間後，健康狀況與常人無異，且病毒量測不到，幾乎不會透過性行為傳播。因此只要好好服藥就可以維持健康，大大降低傳染風險。

