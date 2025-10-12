自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》有洋葱！吳克群為歌迷辦抗癌婚禮 醫：胃癌難查覺不易防

2025/10/12 16:41

歌手吳克群（右）在大福（中）婚禮上獻唱，祝福大福抗癌成功。國泰主治醫師戴鋒泉說，胃癌在早期很難發覺，直到有症狀往往都是末期了。（取自吳克群臉書）

歌手吳克群（右）在大福（中）婚禮上獻唱，祝福大福抗癌成功。國泰主治醫師戴鋒泉說，胃癌在早期很難發覺，直到有症狀往往都是末期了。（取自吳克群臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕歌手吳克群親自為26歲大福抗癌女子辦婚禮，還獻唱，並在婚禮上感性地說：「希望婚禮成為大福的最佳止痛劑。」國泰主治醫師戴鋒泉提出呼籲，由於胃癌病人沒有特定的臨床症狀，因此大部分病人被診斷出來時，已是晚期胃癌了。

因為這個難纏的病，讓這對鴛鴦從去（2024）年7月原本要攜手共渡一生，因大福在婚前發現自己是胃癌末期，決定先抗癌再說，期間中歷經20多次的化療。幸而，大福的男朋友「口袋」是真心愛著她，不僅陪伴著她抗癌，也決定娶她進門。

根據國泰醫院衛教資料，胃癌在病理組織型態上的分類，在我國約90%為腺癌，依組織型態學分為兩大類：腸型和瀰漫型。腸型源自胃癌前驅病灶如萎縮性胃炎或腸型化生，較常見於男性及年老病人，而且是胃癌流行地區主要的組織型態，主要來自環境的影響。瀰漫型胃癌並未有前驅病灶現象，反而在胃癌非盛行地區為主要的胃癌組織型態，較常見於女性及年輕病人。

由於胃癌年齡下探，一些病人直到上腹部疼痛出現時，才會注意到問題。初期疼痛為間歇性隱隱作痛，逐漸加重且時間較久。疼痛雖然能忍受，但不易消失，或短時間消失後又出現。有些疼痛服用制酸劑可以緩解。有些人往往不知是什麼原因引起一種說不清的模糊狀上腹部悶脹感。

到了大便潛血呈陽性反應或出現黑便時，因而常誤為潰瘍出血，且出血量小時不易引起注意。隨著癌組織的擴大和深入胃壁內層，病人開始有體重減輕、食慾不振、疲倦、吞嚥困難或持續嘔吐、腹水等症狀。

根據醫學統計，胃癌細胞形成到臨床出現症狀期間，約長達20個月；而從有臨床症狀到就醫做出正確的診斷，多半延誤6至8個月的時間。這段期間，若能提高警覺，盡早得到正確的診斷，多半會有很好的預後。

