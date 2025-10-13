健康網》不只喝水！研究：咖啡、茶、水混搭飲 可降死亡風險

最新刊登於英國營養誌的論文發現，每天喝7-8杯飲料，包括咖啡、茶和水的組合，有助健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾都知道喝水的重要，但是如果這些飲料還包含來自茶或咖啡，仍可維持健康嗎？食農專家韋恩引述研究指出，充足的水分是健康的基礎，一天喝8份飲料可以降低死亡率，而且這些飲料最好包含水、咖啡、茶的均衡攝取，仍有助健康。不過，要注意咖啡因別攝取過量。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」與網站發文表示，最新刊登於英國營養誌的論文發現，每天喝7-8杯飲料，包括咖啡、茶和普通水的組合，相比每天只喝少於4杯飲料的人，死亡風險降低28%。

請繼續往下閱讀...

而且最具保護性的組合不是單一飲料，而是平衡的混合，咖啡和茶的比例大約是2:3。平衡飲用白開水、咖啡和茶的人，死亡風險降低幅度最大，因為與心臟和消化系統疾病等幾種主要疾病的最低死亡風險有關。超過9份以上的飲料沒有更多的益處。

研究建議的一種模式是，早上2杯咖啡，白天喝茶，並在此過程中補充水分，這是一種簡單的補水和健康節奏。

這項研究，使用來自182,770名在英國生物庫登記的成年人數據。參與者填寫了幾份24小時飲食回顧問卷，從中研究人員計算出他們每天典型的咖啡、茶和普通水的攝取量。研究人員隨訪了參與者約13年，在此期間他們記錄了疾病發生率及任何在隨訪期間死亡的原因。

●咖啡的益處

咖啡含有類黃酮、綠原酸和葫蘆巴鹼等化合物，可能改善胰島素敏感性並減少發炎。飲用咖啡與降低幾種癌症的發生率，以及降低所有原因的死亡率相關。

●茶的益處

長期以來，飲茶與健康益處相關，例如，可能有助於預防心血管疾病，如動脈粥樣硬化和冠狀動脈疾病，並具有抗衰老作用，以及降低第二型糖尿病的風險。

茶還含有兒茶素和其他類黃酮，支持血管功能並有助於維持健康的血管。

●協同作用

咖啡和茶共同作用，有可能產生協同效應，彼此增強益處。

韋恩提醒說，研究結果沒有提供具體的細節，例如，所使用的茶葉和咖啡是否有添加牛奶或奶精，仍舊建議咖啡或是茶，都避免含糖的或添加其他的材料，而且過多的咖啡因會提高血壓、加快心率，並干擾礦物質吸收。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法