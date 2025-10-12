健康網》哈孝遠甩肉18公斤 醫讚：飲控顧健康

藝人哈孝遠3個月內瘦了18公斤，也對外澄清沒有做縮胃手術。因疾病纏身，他吃得清淡又健康。（取自哈孝遠IG）

〔健康頻道／綜合報導〕44歲男星哈孝遠在社群中透露3個月內瘦18公斤，但澄清自己沒有做縮胃手術，完全靠飲食控制，吃得很清淡，幾乎都是以少油、水煮的食物為主。

哈孝遠在IG上分享，自己靠著飲食控制，3個月的成果是從163到145公斤，瘦了18公斤。不過他過去是打籃球好手，200公分壯碩的身材，能狠甩18公斤，非常不容易。

請繼續往下閱讀...

會讓哈孝遠痛定思痛，先用飲控讓自己瘦下來，因為長期飽受高血壓、睡眠呼吸中止症、痛風等不舒服，這些病大部份要忌口，才會使他願意管住嘴，忌口不再大吃大喝了。

根據中國醫藥大學附設醫院衛教資料，痛風的飲控如下：

●控制肉類攝取：少吃紅肉（牛、羊、豬肉），可以用魚肉、豆類、蛋、乳製品來取代，吃火鍋時儘量不要喝湯底。

●降低高普林食物攝取：如甲殼類海鮮（蚌蛤、蛤蜊、干貝、蝦、蟹）、菇類（香菇、草菇、洋菇）、豆類（黃豆、黃豆芽）、酵母粉、小魚乾。

●降低酒精攝取：部分酒類本身就含有很高濃度的普林，如紹興酒和啤酒。且酒精會影響尿酸代謝，酒精濃度愈高，對腎臟健康影響也愈大，故平時不常喝酒的人若短時間攝取大量酒精，也可能誘發急性痛風發作。

●降低脂肪攝取：攝取過多脂肪會抑制尿酸代謝，增加痛風發作的風險。動物性脂肪（尤其是肥肉）和油炸類食物要降低攝取。

●每日充足飲水：每日飲水量務必維持在2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸，同時預防腎結石。

哈孝遠PO自己的餐盤，既清淡又營養。（取自哈孝遠IG）



根據亞洲大學附屬醫院衛教資料，對於高血壓患者的飲食控制，有「SABCDE」口訣：

●S （Salt restriction） 限鹽

●A （Alcohol limitation） 限酒

●B （Body weight reduction） 減重

●C （Cessation of smoke） 戒菸

●D （Diet adaptation） 飲食調控

●E （Exercise adaptation） 運動調控

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法