健康網》老年糖尿病與衰弱肌少症 你不可忽視的健康警訊

根據統計，65歲以上的長輩中，約4成患有糖尿病；同時，許多人也面臨「衰弱症」與「肌少症」的威脅；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／蔡兆勳

隨著台灣社會邁入高齡化，年長者的健康議題越來越重要。根據統計，65歲以上的長輩中，約4成患有糖尿病；同時，許多人也面臨「衰弱症」與「肌少症」的威脅。這些看似不同的健康問題，其實彼此有密切關聯，若沒有及早察覺與處理，可能導致跌倒、失能，甚至提前進入長照體系。因此，了解「老年糖尿病」與「衰弱肌少症」之間的關係，是每一位長輩與照顧者都應關心的課題。

1.老年糖尿病的特點

老年人的糖尿病，除了血糖控制外，併發症的風險與照顧方式也需特別注意。老年糖尿病病人通常病程較長、合併多種慢性疾病，例如高血壓、高血脂症、心臟病、腎功能不全等。此外，隨著年齡增加，胰臟細胞分泌胰島素的功能減弱、肌肉量減少、代謝變慢，讓血糖控制變得更加困難。更重要的是，過度嚴格的血糖控制，在年長者反而可能導致「低血糖」，引發頭暈、跌倒、意識不清等問題。因此，對於老年糖尿病，醫療目標不再只強調「血糖越低越好」，而是要「安全、穩定、有品質的生活」，避免低血糖與功能退化，才是首要任務。

2. 什麼是衰弱與肌少症？

「衰弱」（Frailty） 是一種與年齡相關的生理功能下降，常見的症狀包括走路變慢、容易疲倦、體重無故減輕、握力變差、活動力下降等。它是處在一個「高風險狀態」，代表身體已失去對抗壓力與疾病的能力。

「肌少症」（Sarcopenia） 則是指肌肉質量和力量的減少，是造成衰弱的重要原因之一。根據研究，肌少症會讓老年人跌倒機率增加、住院時間延長、復原力變差，也容易引發失能與臥床。

年長者如果同時有糖尿病與肌少症，身體的調節與代謝能力會進一步惡化，形成一個「惡性循環」：糖尿病會加速肌肉流失，而肌少症又會讓身體的胰島素阻抗增加，使血糖更難控制。

3. 老年糖尿病與肌少症的雙重挑戰

●肌肉就是 「抗糖的武器」

您知道嗎？我們身體最大的「血糖使用工廠」就是肌肉。當肌肉量不足時， 血糖無法順利進入細胞被利用，就容易堆積在血液中，導致血糖升高。因此，維持良好的肌肉狀態，是控制糖尿病的關鍵。

然而，老年人原本肌肉就會隨年齡自然流失，每10年約減少8%，若再合併久坐不動、營養不良、疾病住院，就更容易演變成肌少症，讓糖尿病控制雪上加霜。

●營養與運動：雙管齊下

很多長輩誤以為糖尿病就不能吃澱粉，導致攝取總熱量不足，反而會加速肌肉流失。其實，對年長的糖尿病病人來說，「均衡營養」遠比「限制熱量」重要。建議每一餐都要有蛋白質來源（如豆腐、雞蛋、魚肉），適量的全穀類澱粉與蔬菜，也要搭配補充維生素D與鈣質。

運動方面，除了散步或快走等有氧運動，更應加入「阻力訓練」，例如舉啞鈴、彈力帶拉伸、深蹲或抬腿等動作，以促進肌肉合成。即使是高齡者，只要方式正確、持之以恆，也能顯著改善體能與血糖。

4. 如何早期發現衰弱與肌少症？

若您或身邊的長輩出現以下情形，請特別留意，可能已是衰弱或肌少症的徵兆：

●手部握力明顯變弱，開瓶蓋或提菜籃變得吃力。

●行走速度變慢，常需扶牆或扶手。

●無刻意減重的情況下，最近半年體重減輕超過3公斤。

●活動意願下降，容易感到疲倦。

●常常跌倒或平衡變差。

若懷疑有肌少症，可向醫療院所尋求專業評估，包括測量握力、行走速度、肌肉質量等檢查。

5.醫療與照顧的整合新觀念

面對年長的糖尿病病人，醫療團隊不應只關注血糖數字，更應關注整體功能與生活品質。以下是建議的照顧原則：

●以功能為導向： 不只注意血糖數值，更要注意病人能自理生活、避免住院。

●避免低血糖：年長者對低血糖反應較弱，應選擇風險較低的藥物。

●強化營養與運動：適量蛋白質攝取與阻力訓練是關鍵。

●跨專業團隊合作：醫師與護理師、營養師、復健師共同協助，才能達成最好的照顧品質。

●家庭支持不可少：家人的陪伴與鼓勵，是長輩維持健康的重要力量。

結語：逆轉退化，從認識開始

老化不等於衰弱，糖尿病也不等於失能。只要我們用正確的知識、早期的預防、適當的運動與營養，就能延緩功能退化，活出有活力的高齡人生。「預防衰弱、強化肌力，就是守護健康老化的關鍵。」讓我們攜手，從今天起，關心每一位長者的血糖與肌力，打造不被「糖」與「老」綁住的人生。

（作者為台灣老年學暨老年醫學會理事長，本文取自《糖尿病家族》糖尿病關懷基金會會訊2025 No.3 ）

