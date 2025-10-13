自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》早晨疲勞持續整天不退 醫警：小心癌症早期徵兆

2025/10/13 09:51

專家表示，一旦早晨出現並持續整天的極度疲倦感，有可能是癌症早期徵兆，不要輕忽；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，一旦早晨出現並持續整天的極度疲倦感，有可能是癌症早期徵兆，不要輕忽；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾或許曾有因為睡太晚、沒吃早餐，導致早上起床後疲累不堪。然而，專家指出，若出現即使休息也無法消除的極度疲倦感，則得小心，有可能是癌症的早期徵兆。

UNILAD》報導，人們常把持續的疲倦歸咎於忙碌的生活，可能的原因通常被認定是長時間工作、睡前滑手機等。但如果那種疲憊感在喝了咖啡，或小睡後仍不消退呢？無論怎麼休息都無法改善，一旦早晨出現並持續一整天，可能是癌症的警訊。

雖然疲倦是大多數人經常會經歷的情況，但這種疲勞與平常下班後或運動後的倦怠感非常不同。約翰霍普金斯醫學中心的專家解釋：「這不是像你工作一整天或玩累後的疲倦感。即使休息也無法改善的極度疲倦，可能是癌症的早期徵兆。」

專家說明，癌症會利用你體內的養分來生長和擴散，因此這些養分無法回補你的身體。這種『養分被竊取』的情況會讓你感到極度疲倦。」

疲勞並不是唯一需要注意的症狀，但卻是最容易被忽略的徵兆之一。約翰霍普金斯團隊補充，疲倦可能由多種因素引起，例如，壓力、飲食不良，或睡眠不足，但是一旦疲勞已嚴重到影響生活品質，就是該去看醫生的時候了。

醫學專家還列出人們常忽視但不應該忽略的症狀，例如，不明原因的體重下降；反覆發燒，尤其是夜間或沒有感染跡象；持續疼痛。

另外，皮膚變化也可能暗示身體異常，例如，眼睛或指尖變黃（可能是黃疸的徵兆），或是痣開始改變形狀、大小或顏色等，都可能是需要進一步檢查的警訊。雖然出現這些症狀並不代表一定罹患癌症，但醫生表示，早期發現對健康很重要。

