健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

奈米疫苗讓8成小鼠免於癌症！ 美研究展現「驚人存活率」

2025/10/12 14:37

研究團隊開發的奈米粒子癌症疫苗，在小鼠實驗中成功預防黑色素瘤、胰臟癌和三陰性乳癌，高達88%的接種小鼠維持無腫瘤狀態；示意圖。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國麻薩諸塞大學阿默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）研究團隊開發出一種使用奈米粒子的癌症疫苗，在小鼠實驗中成功預防黑色素瘤、胰臟癌和三陰性乳癌。根據《新聞週刊》（Newsweek）報導，高達88%的接種小鼠（依癌症類型而異）維持無腫瘤狀態，且疫苗有效減少癌症擴散，部分案例甚至完全阻止轉移。

研究主要作者、生物醫學工程教授阿圖科拉萊（Prabhani Atukorale）指出，這些奈米粒子能結合多路徑啟動免疫系統與癌症特異性抗原，以「驚人的存活率」預防腫瘤生長。這項預防性發現建基於先前研究，當時顯示這種奈米粒子藥物能縮小並清除小鼠的癌症腫瘤。

第一項測試將奈米粒子系統與黑色素瘤抗原配對，這種被稱為「超級佐劑」（super adjuvant）的配方能活化免疫T細胞，辨識並攻擊這類癌症。三週後暴露於黑色素瘤細胞時，80%接種疫苗的小鼠維持無腫瘤狀態，並存活至研究結束，總計250天。

相較之下，接種傳統疫苗、非奈米粒子配方或未接種的小鼠全部長出腫瘤，且存活時間均未超過35天。奈米粒子疫苗接種小鼠也能防止癌症擴散至肺部。

阿圖科拉萊表示，轉移是癌症治療的最大障礙，絕大多數腫瘤死亡仍源於轉移。

胰臟癌、乳癌也有效

研究人員進一步使用「腫瘤裂解物」（tumor lysate），即從腫瘤中取得的死亡癌細胞進行測試。接種奈米粒子裂解物疫苗後，小鼠分別暴露於黑色素瘤、胰臟導管腺癌（最常見的胰臟癌類型）或三陰性乳癌細胞（通常更具侵襲性）。

結果顯示，88%的小鼠排斥胰臟癌、75%排斥乳癌、69%排斥黑色素瘤腫瘤。在這些成功案例中，所有小鼠在癌症擴散測試中均維持無腫瘤狀態。

研究共同作者凱恩（Griffin Kane）指出，腫瘤特異性T細胞反應是存活效益背後的關鍵，這種配方能產生強烈的免疫啟動，觸發細胞呈現抗原並啟動殺死腫瘤的T細胞。

研究團隊接下來計劃將這項技術延伸至治療性疫苗，並需要進一步研究以確認這些成果能否在人類身上見效。

