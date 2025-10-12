世界中風日園遊會 藉遊戲宣導腦中風保健觀念

輔仁大學附設醫院以彈珠台遊戲，進行三高衛教宣導。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／新北報導〕台灣腦中風病友協會、台灣腦中風學會與台北慈濟醫院今於新北市新莊體育園區合辦2025世界中風日園遊會，以「栓來速取即時通 全台一起救中風」為主題，共13間醫療院所設攤，透過遊戲與衛教講座方式，向民眾傳達腦中風保健觀念，提醒民眾把握黃金治療時間。

「每個中風就是1個家庭的影響。」衛生福利部長石崇良致詞表示，世界中風組織將世界中風日訂定在10月29日，世界約3/1的死亡跟心血管疾病、腦中風有關係，腦中風是跟時間賽跑的疾病，過去溶栓處置是用3小時，現在可到4.5小時，而清除血栓的時間則從8小時延長至24小時，若能趕快處理「即時通」，可降低癒後失能、死亡機會。

台灣腦中風病友協會理事長林信光提醒可藉「微笑、舉手、說你好」初步判斷中風症狀。（記者黃政嘉攝）

石崇良也說，10年前能夠取栓的不到5%，現已突破到11%，要持續把比例提高，第1是需要病人的參與，藉今天活動向民眾宣導要有疾病意識、關注身體健康，第2要區域聯防，透過健保開放遠距會診，先做評估彙整，須做血栓術再來轉，避免塞住醫院量能；他強調，最重要還是源頭防治，1年約650萬人有3高疾病，用掉1400億元的經費，相當健保的40%，大家若能重視防治，都能幫忙整個醫療資源。

台灣腦中風病友協會理事長暨台北慈濟醫院神經科醫師林信光表示，缺血性腦中風是腦部血管阻塞引發腦細胞缺氧，導致身體與認知功能的不可逆損傷，初次中風病人在1個月後的失能比例約為61.2%。

林信光提醒，民眾可透過「微笑、舉手、說你好」3動作，為他人初步判斷中風症狀，當發生中風時，趕快打119，將病人在最短時間內送到醫院，減少死亡跟失能率，預防勝於治療，呼籲多運動、注意體重、不抽菸、健康飲食、控制膽固醇、血壓、血糖。

2025世界中風日園遊會，今於新北市新莊體育園區登場。（記者黃政嘉攝）

衛生福利部長石崇良（左6）與活動來賓合影（記者黃政嘉攝）

