健康網》護心顧腦一次到位？ 醫：半茶匙「這款油」遠離失智症

如何預防失智？醫師引述研究建議，不妨從1湯匙橄欖油開始；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕失智症並非正常老化，而是腦部病變的疾病，好發於高齡階段，根據衛福部國健署衛教資料顯示，65歲以上失智症人口數預計到120年將逾47萬人。腎臟科醫師江守山在臉書引述研究表示，1湯匙橄欖油可降低失智症死亡風險，透過飲食方式的改變來預防。

江守山於臉書專頁「江守山醫師」發文指出，失智症與阿茲海默症已成為英國的主要死因，但其中許多死亡本可以透過簡單的飲食改變來預防。哈佛大學的研究人員發現，每天最多食用1湯匙橄欖油，將油灑在沙拉上，或者是直接飲用，可使失智症相關死亡率降低28%。

請繼續往下閱讀...

研究表示，如果用油代替等量的人造奶油或蛋黃醬，效果會更大。研究人員在追蹤了9萬多名美國人30年後發現，橄欖油對大腦和心臟都有好處。

江守山提到，在研究期間，4,749名參與者死於阿茲海默症或失智症，但每天食用超過半湯匙橄欖油的人死於該疾病的可能性，比從未食用過橄欖油的人降低了28%。那些只吃1茶匙的人，風險降低了8-14%。

國健署表示，預防延緩失智與營造友善社區環境是社會大家需一起關注的議題。同時推廣「多動腦、多運動、均衡飲食、多社會參與、維持健康體位」和「遠離憂鬱、不抽菸、避免頭部外傷、預防三高」的預防策略，讓民眾對失智症預防有正確認識，並提醒民眾若發覺自己或家人有健康問題，應立即到醫院接受評估及診斷。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法