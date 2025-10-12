健康網》新研究揭祕：「5分鐘運動法」 可強化心血管健康

新研究表明，每天只需運動2次，每次5分鐘，就能促進心臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調緊湊，總是因為擠不出運動的時間，而感到煩惱。新研究表明，每天只需運動2次，每次5分鐘，就能大大促進不愛運動的人的心臟健康。也就是說，藉著每天的「運動零食」概念，也有助維護健康。

《Daily Mail》報導，長期以來，人們一直認為，心血管健康總是連結著心臟病發作和早逝風險。科學家發現，短暫的活動，即使只有5分鐘，也可以顯著改善心血管健康（CRF），這是衡量心臟、肺和血管向肌肉輸送氧氣效率的關鍵指標。

請繼續往下閱讀...

這項結合11種研究的分析報告，包含了414名身體質量指數從正常到肥胖不等的不愛運動的男性和女性，結果顯示「運動零食」的型態，每週3次、每天2次、每次5分鐘的運動，可以產生明顯的效果。

研究人員在《英國醫學期刊》上撰文說明：「它們很容易融入日常生活，解決了常見的障礙，例如，缺乏時間和缺乏動力。讓民眾將運動零食的方式融入日常生活，會更有動力。研究發現，這些快速簡單的運動可以使心血管健康（CRF）提高4.6% 至17%。

然而，研究人員發現肌肉耐力、力量或膽固醇水平並未有顯著改善。作者指出了幾個局限性，包括樣本量小，並表示需要更多的研究來證實結果。

另外，先前的研究已經表明，短時間爬樓梯或快走可以促進心臟健康。對於年輕人和中年人來說，最常見的短時間運動是爬樓梯，無論是在家裡還是在健身器材上；對於老年人來說，輕柔的腿部鍛鍊和太極拳是最有效的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法