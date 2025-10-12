自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》新研究揭祕：「5分鐘運動法」 可強化心血管健康

2025/10/12 11:29

新研究表明，每天只需運動2次，每次5分鐘，就能促進心臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

新研究表明，每天只需運動2次，每次5分鐘，就能促進心臟健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調緊湊，總是因為擠不出運動的時間，而感到煩惱。新研究表明，每天只需運動2次，每次5分鐘，就能大大促進不愛運動的人的心臟健康。也就是說，藉著每天的「運動零食」概念，也有助維護健康。

Daily Mail》報導，長期以來，人們一直認為，心血管健康總是連結著心臟病發作和早逝風險。科學家發現，短暫的活動，即使只有5分鐘，也可以顯著改善心血管健康（CRF），這是衡量心臟、肺和血管向肌肉輸送氧氣效率的關鍵指標。

這項結合11種研究的分析報告，包含了414名身體質量指數從正常到肥胖不等的不愛運動的男性和女性，結果顯示「運動零食」的型態，每週3次、每天2次、每次5分鐘的運動，可以產生明顯的效果。

研究人員在《英國醫學期刊》上撰文說明：「它們很容易融入日常生活，解決了常見的障礙，例如，缺乏時間和缺乏動力。讓民眾將運動零食的方式融入日常生活，會更有動力。研究發現，這些快速簡單的運動可以使心血管健康（CRF）提高4.6% 至17%。

然而，研究人員發現肌肉耐力、力量或膽固醇水平並未有顯著改善。作者指出了幾個局限性，包括樣本量小，並表示需要更多的研究來證實結果。

另外，先前的研究已經表明，短時間爬樓梯或快走可以促進心臟健康。對於年輕人和中年人來說，最常見的短時間運動是爬樓梯，無論是在家裡還是在健身器材上；對於老年人來說，輕柔的腿部鍛鍊和太極拳是最有效的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中