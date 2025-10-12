自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

獨家》男性糖尿病患者使用SGLT2藥物 需注意外生殖器感染風險

2025/10/12 10:46

第二型糖尿病藥物近年推陳出新，其中SGLT2抑制劑能控制血糖，還能保護心腎，但國外警示恐引發嚴重陰部感染。示意圖。（資料照）

第二型糖尿病藥物近年推陳出新，其中SGLT2抑制劑能控制血糖，還能保護心腎，但國外警示恐引發嚴重陰部感染。示意圖。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕第二型糖尿病藥物近年推陳出新，其中SGLT2抑制劑（empagliflozin、dapagliflozin、canagliflozin等）能控制血糖，還能保護心腎，但國外警示恐引發嚴重陰部感染。成功大學團隊利用全台大數據分析發現，男性糖尿病患者使用SGLT2的外生殖器感染風險，比使用與GLP-1受體促效劑（liraglutide、dulaglutide 等）者更高，研究登上國際期刊《JAMA Network Open》。

研究團隊由成大醫院泌尿部醫師胡哲源、吳冠諭發起，與成大群體健康數據中心主任賴嘉鎮共同合作，分析2009至2020年間健保資料庫共23萬9757名男性第二型糖尿病病人，其中22萬人使用SGLT2、1萬5千人使用GLP-1。

研究發現，在生殖器感染（包皮龜頭炎、陰囊膿瘍、附睪睪丸炎、福尼耶氏壞疽）上，使用SGLT2比GLP-1的風險高出約65％，平均150人就可能1人感染，恐與SGLT2讓葡萄糖從尿液排出，改變私密部位的微生態與濕度，若清潔乾燥不夠，黴菌或細菌較易滋生。

但團隊強調，這不代表SGLT2危險或應停用，而是提醒病友要加強日常清潔與自我觀察，SGLT2整體效益遠大於風險，若貿然中斷治療，恐血糖失控或增加心血管與腎臟併發症風險。

賴嘉鎮說，日常應保持私密部位的清潔與乾爽，建議排尿後用清水輕柔清洗生殖器，徹底擦乾，用柔軟毛巾輕拍，不過度搓揉。衣物應穿透氣乾爽的棉質內褲並每天更換，避免長期悶熱。若包皮較長或易潮濕者，可向醫師諮詢合適的清潔方式。

胡哲源、吳冠諭則提醒，若生殖器有紅、腫、痛、搔癢、灼熱感，出現異味分泌物、發燒、會陰部劇痛等症狀，應盡快就醫。若病友使用SGLT2反覆出現感染，醫師可評估改用其他藥物。此外，良好的血糖控制也同樣重要，病友應與醫師共同決定治療方案，透過均衡飲食、規律運動、按時服藥、壓力管理與充足睡眠等，使身體更能抵抗感染。 

