治療憂鬱症有新招 32歲工程師靠rTMS改善情緒

rTMS 對於難治型憂鬱症患者，具有改善潛力，但需連續多次療程，非立即見效。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕32 歲陳先生是1名工程師，由於工作壓力長期飽受憂鬱症困擾，已接受藥物與心理治療多年，但情緒低落與失眠問題仍反覆發作，去年因家庭變故導致病情惡化，經主治醫師評估後，建議他嘗試「重複經顱磁刺激（ rTMS）」治療，情緒與睡眠品質皆獲改善。

高雄市立小港醫院精神科醫師廖揮原指出，陳先生因憂鬱症病情惡化，出現強烈的無助感與自我否定，在接受重複經顱磁刺激 30 次療程後，情緒逐漸穩定，睡眠品質改善，原本難以專注的工作也能重新投入。他終於露出久違的笑容表示，「一開始對這種治療很懷疑，但現在我真的感受到腦袋像是被重新啟動，以前像卡在隧道裡，現在終於走出來看到出口」。

請繼續往下閱讀...

廖揮原表示，重複經顱磁刺是一項非侵入性腦神經刺激技術，透過將電磁線圈放置於頭皮上方，以重複的磁脈衝刺激大腦皮質，進而引發微小電流，活化特定腦區的神經元活動，有助於調控情緒相關的神經迴路，改善憂鬱症狀、恢復大腦功能。

目前研究指出，rTMS 對於難治型憂鬱症患者具有臨床改善潛力，尤其適用於曾接受至少一種抗憂鬱藥物但療效有限的個案，亦被應用於焦慮症、強迫症、創傷後壓力症候群等精神疾病的輔助治療中，甚至慢性失眠、成癮症狀與失智初期。

廖揮原提醒，rTMS 須經由專業醫師評估，不建議用於具癲癇病史、頭部有金屬植入物或懷孕者。治療通常需連續多次療程，效果依個人體質與病況而異，並非立即見效。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法