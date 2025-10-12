自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

美顏針輔助治療顏面神經麻痺 中醫助病患找回笑容

2025/10/12 09:52

屏東醫院中醫科以美顏針輔助治療顏面神經麻痺。（衛福部屏東醫院提供）

屏東醫院中醫科以美顏針輔助治療顏面神經麻痺。（衛福部屏東醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣52歲陳小姐某日清晨醒來照鏡子時，驚覺臉部出現明顯歪斜，就醫診斷確診為「顏面神經麻痺」，經衛福部屏東醫院中醫科合併美顏針治療後，重新展現笑容。

該名顏面神經麻痺患者在臉部出現明顯歪斜時，不但右眼無法閉合、無法皺眉，微笑時嘴角還不自覺往左偏斜，甚至口水不停從嘴角溢出，伴隨味覺異常與耳後疼痛，在驚慌之下趕快就診。

屏東醫院中醫科醫師林婉容指出，顏面神經麻痺又稱「貝爾氏麻痺」，常見於免疫力下降時，例如，長期壓力、熬夜或過度疲勞後，病毒趁機侵犯顏面神經，造成發炎或損傷，導致單側臉部肌肉無力。西醫治療多以類固醇為主，而中醫建議可合併「美顏針」治療，於黃金治療期內介入，預後效果更佳。

林婉容進一步說明，美顏針結合西方生理解剖與中醫經絡理論，使用極細專用針刺激臉部肌肉與筋膜，不僅能改善臉部歪斜，還可促進氣血循環，加速神經修復。由於針具細如髮絲，疼痛感大幅降低，患者接受度也較高，對顏面神經麻痺的治療尤其合適。

林婉容也提醒患者，日常保養同樣重要，應注意保暖避免冷風直吹，規律作息、避免熬夜，飲食均衡並減少辛辣刺激食物，適度補充維生素B群。平時可配合臉部按摩及閉眼、抬眉、鼓氣等復健動作，促進局部循環；若眼睛無法完全閉合，則需使用人工淚液保濕，睡眠時戴眼罩保護；此外要注意口腔衛生，避免食用過硬食物。

屏東醫院院長王森稔表示，顏面神經麻痺雖然發病突然，但只要及早接受治療，結合中西醫療法與良好生活調整，多數患者都能逐步恢復臉部功能，重新展露自信笑容。

