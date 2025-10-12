自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

醫院引進「1152切電腦斷層」 精準判讀早期肺癌、腦部病變

2025/10/12 09:41

高醫岡山醫院引進1152切高階電腦斷層掃描儀，有助於早期肺癌、冠狀動脈狹窄及腦部病變等高階影像判讀。（岡山高醫提供）

高醫岡山醫院引進1152切高階電腦斷層掃描儀，有助於早期肺癌、冠狀動脈狹窄及腦部病變等高階影像判讀。（岡山高醫提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕為強化精準診斷量能，高醫岡山醫院最新引進「1152切電腦斷層」，新儀器兼具掃描快速、低輻射劑量及最佳影像解析度等特色，有助於早期肺癌、冠狀動脈狹窄及腦部病變等各種高階的影像判讀，提供北高雄民眾最安全、先進的影像學檢查服務。

衛福部最新統計，癌症及心臟疾病高居國人10大死因前兩位，其中，肺癌更是癌症頭號殺手，早期診斷的重要性不容輕忽。岡山高醫院長黃炫廸表示，醫院開院之初就配備了768切高階電腦斷層，如今再增設更高階的1152切電腦斷層，2台頂規儀器與醫學中心同等級，將能提供最好的電腦斷層影像診斷，在地民眾不必舟車勞頓到醫學中心，就能獲得高品質檢查。

影像醫學科主任韓易庭指出，1152切電腦斷層具備極快轉速，全身掃描只需2秒，對於長輩、幼兒或容易躁動的病人，檢查過程中不需額外使用鎮靜藥劑；並可大幅減少輻射量及顯影劑使用量，提升腎臟病患的受檢安全。

除精準診斷早期肺癌，針對心血管疾病，「1152切電腦斷層」可更快速、安全進行篩檢，即使是心律不規則的患者，仍可接受冠狀動脈狹窄的電腦斷層檢查，了解是否有冠心症。

韓易庭說，1152切電腦斷層檢查室內，導入以病人為中心的情境式燈光設計，透過紅、綠、藍、黃等氛圍燈光的節奏與轉場，在檢查期間營造放鬆氛圍，可舒緩受檢病人的緊張與焦慮情緒，提升檢查過程的舒適感。

岡山高醫表示，將結合影像醫學科及健康管理中心團隊的服務量能，強化北高雄民眾癌症與心血管疾病篩檢，提升檢查可近性與完成率。

