健康網》從從媽媽三度動腦救命 醫：小腦受損行動失調

藝人唐從聖的媽媽進行三度腦部手術，小腦受損最怕小腦神經元可能萎縮。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕藝人唐從聖85歲母親是名小腦受損的失智症患者，進行第三次動腦手術，很巧合的是同一位執刀醫師。事實上，從從曾公開透露，母親在日常生活中有很多奇怪的小動作，本以為只是母親年紀大，沒放在心上，直到某次看診，醫師告知他們這是失智症的早期表現。

根據正心堂中醫診所臉書專頁指出，小腦損害是一種影響小腦功能的病理狀態，小腦在人體中主要負責協調運動、維持平衡和調節肌張力。出現的症狀如下：

●共濟失調：患者出現動作不協調，無法準確控制速度、範圍和力度，如書寫困難、指鼻試驗和跟膝脛試驗不穩。

●平衡障礙：步態不穩，常表現為「醉酒步態」，即行走時兩腳分開、左右搖擺。

●眼球震顫：眼球不自主地來回擺動，影響視覺穩定。

●肌張力變化：多數情況下表現為肌張力降低，但某些區域可能增高。

●語言障礙：說話含糊不清，可能出現吟詩等言語。

從從說媽媽三次開腦手術，都是同一位醫師執刀，讓他安心不少。（取自唐從聖臉書）

依受損區域與表現判斷是哪個區域損傷：

●小腦蚓部損害：主要表現為軀幹共濟失調，如站立不穩和向前或向後傾倒。

●小腦半球損害：通常導致同側肢體的共濟失調，精細動作比粗大動作更受影響。

●小腦腳損害：可能伴有感覺障礙和對側偏身功能障礙。

