自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》痛風不只高普林釀禍 營養師揭「3地雷飲食」

2025/10/13 16:57

好食課營養師林世航（Titan）指出，除了注意高普林食物外，飲酒、油炸、含糖飲料等，也會干擾尿酸代謝、增加發作風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

好食課營養師林世航（Titan）指出，除了注意高普林食物外，飲酒、油炸、含糖飲料等，也會干擾尿酸代謝、增加發作風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期正值秋蟹美味的時候，不少人出門狂歡也不忘約好友吃大餐，但小心大魚大肉讓你痛風發作。好食課營養師林世航（Titan）指出，除了注意高普林食物外，飲酒、油炸、含糖飲料等，也會干擾尿酸代謝、增加發作風險，建議痛風患者應盡量避免攝取。

吃高普林就會痛風？

林世航於好食課臉書粉專發文說明，痛風主要是因尿酸代謝異常引起，當體內尿酸過多，結晶於關節處就容易發炎導致關節痛。但僅有高普林或高尿酸血症不見得會導致痛風，飲食影響體內尿酸濃度僅佔20-30%，而有研究發現，像黃豆、菇類等高普林食物不僅不會增加痛風風險，還能降低。不過，若是常常大魚大肉、飲酒及喝手搖飲，仍會增加痛風風險。

林世航提到，針對痛風患者可吃些什麼，目前尚未有一致的指南，所以建議諮詢醫師與臨床營養師，不過常見分類如下：

低普林食物

全穀雜糧（糙米、馬鈴薯、地瓜等）、水果皆可吃、大部分蔬菜（葉菜類與瓜類）、雞蛋、奶製品（鮮乳、起司）、海蜇皮、海參、動／植物油。建議如果無須限制飲水，每日最好飲用2000毫升以上的水來幫助尿酸排泄，此外咖啡、茶也屬於痛風者可安心飲用的飲品。

中普林食物

發酵飲品（優酪乳、養樂多）、瘦肉、雞胸肉、豆製品（豆漿、豆腐、豆干等）及花生、腰果等，每100公克普林含量約在9-100毫克之間，平時仍可安心適量食用，但在急性發作期建議應盡量避免。

高普林食物

非急性發作期應減少食用，急性發作期就要盡量避免。動物內臟、肉湯（吃火鍋最好不要喝湯底）、雞精、帶殼海鮮（蛤蜊、牡蠣、干貝、蝦蟹）、部分魚類（小魚乾、沙丁魚、鯖魚、鮪魚、白帶魚、虱目魚）

林世航補充，黃豆、納豆、黃豆芽、香菇等，雖然研究發現對於健康人而言不會增加痛風風險，但痛風急性發作期仍應盡量避免攝取，也可諮詢醫師及臨床營養師建議。高油脂食物、酒精會阻礙尿酸的代謝，而果糖則會增加尿酸的生成，因此建議痛風患者飲食應少油炸、避免飲用酒精飲品（尤其是啤酒、紹興酒），並減少飲用手搖飲。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中