健康網》痛風不只高普林釀禍 營養師揭「3地雷飲食」

好食課營養師林世航（Titan）指出，除了注意高普林食物外，飲酒、油炸、含糖飲料等，也會干擾尿酸代謝、增加發作風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期正值秋蟹美味的時候，不少人出門狂歡也不忘約好友吃大餐，但小心大魚大肉讓你痛風發作。好食課營養師林世航（Titan）指出，除了注意高普林食物外，飲酒、油炸、含糖飲料等，也會干擾尿酸代謝、增加發作風險，建議痛風患者應盡量避免攝取。

吃高普林就會痛風？

林世航於好食課臉書粉專發文說明，痛風主要是因尿酸代謝異常引起，當體內尿酸過多，結晶於關節處就容易發炎導致關節痛。但僅有高普林或高尿酸血症不見得會導致痛風，飲食影響體內尿酸濃度僅佔20-30%，而有研究發現，像黃豆、菇類等高普林食物不僅不會增加痛風風險，還能降低。不過，若是常常大魚大肉、飲酒及喝手搖飲，仍會增加痛風風險。

林世航提到，針對痛風患者可吃些什麼，目前尚未有一致的指南，所以建議諮詢醫師與臨床營養師，不過常見分類如下：

低普林食物

全穀雜糧（糙米、馬鈴薯、地瓜等）、水果皆可吃、大部分蔬菜（葉菜類與瓜類）、雞蛋、奶製品（鮮乳、起司）、海蜇皮、海參、動／植物油。建議如果無須限制飲水，每日最好飲用2000毫升以上的水來幫助尿酸排泄，此外咖啡、茶也屬於痛風者可安心飲用的飲品。

中普林食物

發酵飲品（優酪乳、養樂多）、瘦肉、雞胸肉、豆製品（豆漿、豆腐、豆干等）及花生、腰果等，每100公克普林含量約在9-100毫克之間，平時仍可安心適量食用，但在急性發作期建議應盡量避免。

高普林食物

非急性發作期應減少食用，急性發作期就要盡量避免。動物內臟、肉湯（吃火鍋最好不要喝湯底）、雞精、帶殼海鮮（蛤蜊、牡蠣、干貝、蝦蟹）、部分魚類（小魚乾、沙丁魚、鯖魚、鮪魚、白帶魚、虱目魚）

林世航補充，黃豆、納豆、黃豆芽、香菇等，雖然研究發現對於健康人而言不會增加痛風風險，但痛風急性發作期仍應盡量避免攝取，也可諮詢醫師及臨床營養師建議。高油脂食物、酒精會阻礙尿酸的代謝，而果糖則會增加尿酸的生成，因此建議痛風患者飲食應少油炸、避免飲用酒精飲品（尤其是啤酒、紹興酒），並減少飲用手搖飲。

