健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

蘇一峰做圖卡K光電板 網友搖頭：又黑白講

2025/10/11 19:59

蘇一峰做圖卡K光電板 網友搖頭：又黑白講

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰最近爭議真不少，這個連假火力全開，罵聲不斷。（取自蘇一峰臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在臉書上發布圖卡表示，清潔工人用藥水清洗烏山頭水庫上面的光電板（太陽能板），最後給死忠的台南人喝；立委郭國文透露，業者已經報案、提告造謠者。

蘇一峰最近爭議不少，網友似也不挺他，「當草包神領袖，真的該好好面對法律了」、「就是要提告，不然造謠者根本無所謂」、「希望廠商不要接受他的道歉！要讓法院認證造謠仔，要求民事賠償，然後在他所有社群媒體、YouTube等平台公開澄清、道歉連續一個月」。

蘇一峰在社群平台的爭議，也不只是這一樁，包括他日前指稱國際感染性疾病期刊上的報告，被網友批，「他把所有靜脈血栓跟血栓併血小板低下症侯群拿來比，說台灣認定疫苗副作用太嚴格，看起來血栓才會比國外數據低，根本比錯目標。」

他對花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，稱如果從一月就動起來處理，每天放掉一點點水，不太可能這麼嚴重，當時國家空轉、忙著大罷免。

臉書粉專「柯粉的超譯天地」質疑，「一個連基礎水文學、土壤力學都沒修過的，現在在幻想以為這堰塞湖是他家浴缸。你當有塞子可以要放水時就打開，不放水時再塞回去？」

