健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》鼻竇炎不一定要吃抗生素 日常照護4法助緩解

2025/10/20 10:59

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，鼻竇炎分為病毒型與細菌型，多數是病毒型，不需要抗生素，靠身體免疫力與對症治療即可改善；情境照。（圖取自freepik）

輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，鼻竇炎分為病毒型與細菌型，多數是病毒型，不需要抗生素，靠身體免疫力與對症治療即可改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為鼻竇炎只要吃抗生素就能痊癒，但事實並非如此。輔仁大學附設醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳說明，鼻竇炎分為病毒型與細菌型，多數是病毒型，不需要抗生素，靠身體免疫力與對症治療即可改善。正確治療除了判斷病因，還包括生理食鹽水洗鼻、保持環境濕潤、充足睡眠，以及必要時進行影像檢查，才能真正緩解症狀、避免復發。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」分享，鼻竇炎是鼻腔旁邊的「鼻竇」發炎、堵塞，裡面卡了痰、膿、黏液，無法順利排出。

●急性鼻竇炎：像感冒拖久了，出現黃鼻涕、臉脹、頭痛、鼻塞。

●慢性鼻竇炎：超過12週以上症狀，常常反覆發作、鼻涕倒流、嗅覺變差。

胡皓淳分享鼻竇炎類型與吃抗生素的迷思:

●錯誤觀念：吃抗生素就會好。

●正確觀念：要看是哪種鼻竇炎！

1.病毒型鼻竇炎（佔大多數）：不需要抗生素，靠身體免疫系統與對症治療就能改善。

2.細菌型鼻竇炎：才會考慮使用抗生素，且需配合正確療程與評估。

胡皓淳說明，治療鼻竇炎，不能只靠「一顆藥丸」！要真正改善，還得靠這些輔助方式：

生理食鹽水洗鼻：幫助鼻腔清潔與排膿。

保持環境濕潤：減少鼻黏膜刺激。

充足睡眠：提升免疫力，才有戰鬥力。

長期不癒：需照鼻竇X光、鼻竇內視鏡或是電腦斷層進一步檢查。

胡皓淳補充，鼻竇炎不是你以為的「吃個藥就好」，而是要找對病因、用對方法！別自己當醫生，鼻子堵住久了真的苦不堪言。

