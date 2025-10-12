自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》女孩指甲變形、脫皮很鬱卒 求醫10年才揪出元凶

2025/10/12 17:53

兒童醫院皮膚科主任烏惟新在顯微鏡下揪出黴菌菌絲。（取自烏惟新臉書）

兒童醫院皮膚科主任烏惟新在顯微鏡下揪出黴菌菌絲。（取自烏惟新臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕10歲小女孩，自小手腳掌皮膚異常增厚。媽媽曾帶她到醫院求診，診斷結果是掌蹠角化症，依醫囑服用軟化角質的藥物，但之後右手指甲開始變形，右掌的脫皮也比其他部位嚴重許多。

皮膚異樣讓小女孩開心不起來，台大兒童醫院皮膚科主任烏惟新在臉書「皮膚專科 烏惟新醫師」上分享這個故事。

這位媽媽帶著小女孩四處求醫，遍訪北部、中部的醫院與診所，甚至包含自費私人診所。每位醫師的診斷似乎都指向掌蹠角化症，但沒有人能解釋為何只有右手的情況日益惡化。10年的奔波，換來的卻是反覆的失望，孩子也愈來愈沉默。

那天媽媽帶著希望，再把女孩帶到烏惟新的診間。烏惟新在仔細觀察女孩的雙手雙腳後，確認了典型的掌蹠角化症特徵─皮膚增厚、粗糙、角質堆積。但她的右手脫皮格外嚴重，指甲也呈現變形，而左手和雙腳卻相對正常。烏惟新反覆看了這種單側異常的情況，也起了疑心。

烏惟新說，單側症狀往往暗示皮膚黴菌感染（如皮癬菌感染）的可能性。雖然小朋友感染手部黴菌，甚至發展成甲癬（指甲的黴菌感染）相當罕見，但這種皮膚黴菌感染曾被統計出現在大於35%的掌蹠角化症患者身上。黴菌如皮癬菌能在角質層中繁殖，進一步加劇脫皮和指甲變形，而這種感染可能被誤認為掌蹠角化症的自然進展，從而延誤診斷。

刮皮顯微鏡下 揪出黴菌菌絲

於是，烏惟新再次戴上手套，拿起玻片小心刮下女孩指甲的皮屑，放到顯微鏡下檢查。當鏡頭聚焦，熟悉的景象映入眼簾，「哈哈！真的還是你啊！黴菌菌絲！」真的是無限驚嘆號。

烏惟新為女孩開了一個月的口服抗黴菌藥物，針對皮癬菌進行治療。一個月後，右手的脫皮消失，指甲開始長出健康的新指甲。掌蹠角化症的基礎症狀雖仍存在，但因黴菌感染解除，右手的情況顯著改善。

媽媽帶著女孩回診，說著：「10年了，烏醫師是第一位為她做這個檢查」終於，孩子的指甲黴菌痊癒了，笑容也回來了。烏惟新解釋，女孩的皮膚因掌蹠角化症而脆弱，恰好讓皮癬菌趁虛而入，而這場感染卻隱藏了十年，直到顯微鏡下的菌絲揭開真相。

