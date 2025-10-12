健康網》瘦了≠緊實！ 打針減重後快做4招救回皮膚鬆弛

宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，打針減重雖能有效抑制食慾、控制體重，但若忽略蛋白質攝取與運動，脂肪雖減，肌肉與膠原蛋白也會一起流失，導致皮膚鬆弛。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著「瘦瘦針」盛行，越來越多人在短時間內成功甩肉，但也開始面臨另一個困擾：皮鬆、肉垮、臉凹。宇平診所心臟內科醫師劉中平表示，打針減重雖能有效抑制食慾、控制體重，但若忽略蛋白質攝取與運動，脂肪雖減，肌肉與膠原蛋白也會一起流失，導致皮膚鬆弛、代謝變差。多喝水、補足蛋白質，並搭配適當運動與醫療輔助，才會讓減重成果更緊實有感。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文提到，減重過程中醫生最擔心的就是少了脂肪，但肌肉量也掉了，甚至減掉了健康！在減重的時候，要大量補充水分來排除廢物，同時增加蛋白質的攝取，尤其是不容易胖的魚肉和豆類，這樣才能維持身體有足夠的免疫球蛋白、肌肉纖維，以及臉蛋上的膠原蛋白。

劉中平說明，適當的運動也是很重要的，因為皮膚沒有脂肪撐著，就容易鬆弛和皺紋，多運動可以增加皮膚的緊緻，也可以促進殘餘的油脂排出身體。使用藥物減重的時候常常讓我們胃口變差，多運動可以促進腸胃蠕動，也可以提振我們的食慾，避免偏食太嚴重，容易疲倦、甚至感冒，導致減重失敗。

劉中平補充，使用外來的儀器來提升肌肉的運動量或皮膚的緊緻程度是可以接受的，目前合格的醫療儀器大部分都有一定的效果，在體重下降的時候搭配使用，可以讓自己外觀好看，也提升自信，畢竟減重這麼辛苦的過程，總是要有一些回饋，才能夠讓我們持續努力。

