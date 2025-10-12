健康網》鼻塞卡呼吸先治 醫：睡眠呼吸中止症更擾眠

不少人睡眠時打呼聲極大，羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪呼籲應解決是否有鼻塞問題。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠打呼吵得枕邊人難入夢？羅東博愛醫院耳鼻喉科主治醫師張家豪表示，想改善打呼，需要先治療鼻塞！兩者看似不相關，實際上鼻塞經常是造成打呼的主因之一。同時，張口呼吸與鼻塞可能使咽喉結構鬆弛，睡眠品質下降，甚至演變成睡眠呼吸中止症。

張家豪在臉書粉專「耳鼻喉頭頸外科 張家豪醫師」說明，改善打呼，先從治療鼻塞開始！鼻塞不只是「呼吸不順」而已，它常常是打呼的幕後推手。

當鼻子長期塞住，睡覺時就容易改用嘴巴呼吸。為什麼張口呼吸會讓打呼更嚴重？

• 嘴巴張開，下顎下垂，舌頭往後掉，咽喉空間更狹窄。

• 失去鼻腔的過濾與調節功能，氣流變得紊亂，衝擊軟顎與懸雍垂。

• 咽喉組織在震動中發出聲音，就是打呼。

即使沒有張口呼吸，單純鼻塞也會增加呼吸阻力，讓人必須更用力吸氣，進一步造成咽喉組織塌陷震動，加重打呼。長期下來，張口呼吸和鼻塞都可能讓咽喉結構鬆弛，睡眠品質下降，甚至演變成睡眠呼吸中止症。最後張家豪總結，想改善打呼，真正的關鍵往往在「先把鼻塞治好」。

