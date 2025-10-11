自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

47項藥品擬退出台灣 食藥署：不影響臨床用藥、將修法提前半年通報

2025/10/11 17:41

食藥署署長姜至剛透露，過去僅「必要藥品」須提前半年通報退出市場，衛福部已將「藥事法」修正草案送至行政院，未來只要藥廠擬停產或退出台灣市場，都必須提前半年通報，不再限於必要藥品清單，以利主管機關及早啟動因應機制。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內藥師觀察，過去10年間僅有13款原廠藥退出台灣市場，但今年截至目前已至少有7款相繼撤離，顯示國內藥品供應出現警訊。對此食藥署長姜至剛直言，今年截至9月底已有47項藥品預計退出台灣市場，不過經評估後多有替代藥品可使用，不影響民眾用藥，他也透露食藥署已送出藥事法修正草案，未來無論是否名列必要藥品清單，只要藥廠擬停產或退出台灣市場，都須提前半年通報。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎指出，今年已有多款原廠藥宣布退出台灣，包括高血壓藥安普諾維膜衣錠、止痛消炎藥萬克適錠、氣喘用藥可滅喘懸浮吸入液、化痰藥氣舒痰液、降血脂藥美百樂、抗憂鬱藥百憂解等，年底還傳出拜耳的阿斯匹靈也將撤出台灣市場。

沈采穎說，這些都是民眾熟悉的用藥，但藥價長期遭壓低，導致藥品相繼退出台灣，「健保署每年例行砍藥價，早已砍到谷底。」她舉例，氣舒痰一瓶藥價約48元，再砍下去就比進口礦泉水還便宜，廠商怎麼可能撐得下去？呼籲健保署與食藥署應主動邀集廠商與專科醫師開會，了解退出原因，「不能只砍藥價，卻不顧供應鏈。」

對此食藥署署長姜至剛指出，食藥署統計，今年截至9月底已有47項藥品提出退出台灣市場，不過經評估後，其中25項已有「三同（同成分、同劑型、同劑量）」學名藥可替代；另21項雖無三同藥品，但仍有相同成分不同劑型，或藥理機轉類似、適應症相同的藥品可銜接使用，至於最後1項為免疫抑制劑環孢靈素針劑，原廠諾華公司已承諾供應至明年底，國內也有藥廠評估專案製造，讓供應不間斷。

至於藥品退出是否與藥價制度有關，姜至剛認為，並非單一因素，可能與市場規模小、成本或利潤考量、業者策略調整等都有關。他強調，全球藥品供應鏈正朝「在地化」方向發展，台灣也將積極推動學名藥落地生產，強化用藥韌性與自主能力。

姜至剛也透露，過去僅「必要藥品」須提前半年通報退出市場，衛福部已送出「藥事法」修正草案，未來只要藥廠擬停產或退出台灣市場，都必須提前半年通報，不再限於必要藥品清單，以利主管機關及早啟動因應機制。

台大醫院北護分院社區醫療暨長期照護部主任黎家銘表示，政府應關注原廠撤離背後的制度問題，若因藥價談不攏而退出，確實可惜。不過他強調，多數藥品已有學名藥可替代，「品質穩定、藥效相當，影響不大。」臨床上醫師會依情況改用同成分或同機轉藥物，病人換藥後應加強追蹤、確認療效穩定，他也強調，台灣上市藥品均經食藥署檢驗，安全性可信任。

