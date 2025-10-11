限制級
健康網》糖友眼睛定檢不能斷 醫：Hold住視力
〔健康頻道／綜合報導〕若是糖尿病友，身體的各項變化都需要特別注意。糖尿病有可能帶來視網膜病變，引發TRD（牽引性視網膜剝離）。中國醫藥大學附設醫院眼科主治醫師謝明潔表示，糖尿病友須定期檢查眼睛。
謝明潔在臉書粉專「謝明潔醫師｜眼科急救室」表示，很多人會問：「如果血糖控制得好，是不是就不用檢查？」答案是：血糖控制是根本，但就算控制得好，時間久了還是可能影響眼睛喔！
●黃斑部
黃斑是看東西最清楚的位置。糖尿病可能讓它「腫起來」（糖尿病黃斑水腫）。拖到中心視力模糊才發現，治療就會比較困難。早期發現、早期治療，才能保住清晰視力。
●視網膜
周邊視網膜可能會出現點狀出血、棉絮狀病變；更嚴重的時候，還會長出「新生血管」。新生血管是缺血的網膜拼命要養分時，長出來的「脆弱血管」。但它們很容易破掉，導致 玻璃體出血，甚至進展成 TRD。
●白內障
長期泡在「高糖環境」裡，眼睛水晶體會加速老化，讓白內障提早發生，造成生活和工作的不便。
●青光眼
如果糖尿病視網膜病變沒有好好治療，最後甚至可能導致青光眼，讓視野越來越窄。
謝明潔提醒，糖尿病患者要記得，控制血糖是基礎；定期眼科檢查是關鍵。做到早期發現、早期介入，守住一輩子的好視力。另外，檢查視網膜時，醫師通常會幫你做「散瞳檢查」。檢查後 4–6 小時，看近的會模糊，也會怕光。建議帶墨鏡，或請親友陪同，會更安全。
