健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

健康網》「海綿菜瓜布」超髒！ 養出細菌量與「人糞」相當

2025/10/11 19:53

廚房用的洗碗海綿，以為在「清潔」，其實是在「養菌」；圖為情境照。（圖取自freepik）

廚房用的洗碗海綿，以為在「清潔」，其實是在「養菌」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天洗碗都用海綿？小心你以為在「清潔」，其實是在「養菌」！根據《BBC》報導，德國富特旺根大學微生物學家馬庫斯．埃格特（Markus Egert）早在2017年就揭露驚人發現：一塊家用海綿中，竟棲息高達362種微生物，細菌密度每平方公分高達540億個！ 專家直言：「這跟人類糞便樣本的菌量差不多！」

廚房海綿＝細菌天堂？研究揭驚人真相

海綿孔洞多、常年潮濕，還沾滿食物殘渣，正是細菌繁殖的完美溫床。埃格特指出，這些微生物在海綿不同孔隙中各自建立「社區」，有的喜歡單獨生長，有的則偏愛群居共存。美國杜克大學合成生物學家凌沖友（Lingchong You）更以電腦模擬發現：孔洞越多、大小越不一的海綿，越能養出最多種類的細菌。

消毒變「養菌」？微波、熱水都難根除

許多人以為把海綿丟進微波爐或用熱水清洗就能滅菌，但埃格特警告：「這樣做只會殺死部分細菌，反而讓存活下來的『抗性菌』壯大，越洗越髒！」不過，好消息是，這些海綿裡的細菌多半屬於非致病性菌種，對健康成年人危害不大。但對免疫力較弱、老人或幼童而言，仍可能造成感染風險。

要減少細菌繁殖，直接改用洗碗刷會更安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

要減少細菌繁殖，直接改用洗碗刷會更安全；圖為情境照。（圖取自freepik）

真正的危險：生肉細菌一旦進入海綿

美國普瑞維農工大學（Prairie View A&M University）食品安全學者珍妮佛‧昆蘭（Jennifer Quinlan）調查了100戶家庭的海綿，結果只有1～2%含有致病菌，如沙門氏菌、大腸桿菌與彎曲桿菌。但她也警告：「若用海綿擦拭生雞肉或生肉汁，這些病原菌就可能在海綿中大量繁殖，再轉移到碗盤或廚房桌面上。」

洗碗刷更乾淨！ 乾得更快比較好清理

挪威食品研究院科學家朗斯魯德（Solveig Langsrud）2022年的研究進一步證實，雖然刷子與海綿都含有常見的無害細菌，但刷子的細菌總量明顯較少，且乾得更快，能有效抑制病原菌生長。埃格特強烈建議：「我個人完全不用海綿。刷子更衛生、乾得快、也比較好清理。」

不養菌的幾個關鍵點在：每週更換一次海綿、每晚放進洗碗機或微波1分鐘殺菌、使用後擰乾並避免放在水槽中，避免擦拭生肉、生雞肉殘汁；或者，直接改用洗碗刷！

別再以為洗碗＝清潔！下一次當你拿起那塊「看似乾淨」的海綿時，可能正握著一座「隱形細菌農場」。如果想真正守護家人健康，從今天起，讓「刷子」取代「海綿」吧！

