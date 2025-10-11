健康網》愛咬冰塊非怪癖！「嗜冰症」恐是缺鐵在求救

王婷翊指出，鐵質不足會影響大腦中負責感覺控制的區域，導致部分人「莫名想吃冰塊」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃冰塊「喀喀」作響的聲音讓人療癒，網路上許多吃播主都靠「咬冰」吸粉。但你知道嗎？如果你「特別愛吃冰塊」，甚至一天不咬就覺得不舒服，小心這不是嗜好，而是身體在「喊救命」！台南新樓醫院腎臟科醫師王婷翊在臉書專頁「腰子安娜／王婷翊醫師」提醒，「冰塊成癮」其實可能是異食癖（Pica）的一種，而最常見的原因就是缺鐵性貧血。

「缺鐵」愛吃冰塊？

王婷翊指出，鐵質不足會影響大腦中負責感覺控制的區域，導致部分人「莫名想吃冰塊」。 「他們吃冰塊會覺得特別舒服，甚至停不下來，後來檢查才發現是缺鐵！」這種情況在醫學上有專門名稱Pagophagia（嗜冰症），屬於異食癖的一種。

哪些人要特別小心？

王婷翊指提醒，下列族群是高風險群：做過胃繞道手術（RYGB）者、忘記規律補鐵或未回診追蹤者；女性、素食者、或本身就有貧血體質者。許多案例都是術後幾年才發現「異食癖」，一檢查才驚覺，果然是缺鐵！

只要補充鐵質，這種「吃冰癮」往往能改善甚至完全消失；圖為示意圖。（圖取自freepik）

補鐵就能「戒冰」

只要補充鐵質，這種「吃冰癮」往往能改善甚至完全消失。若口服鐵劑效果不佳，也可採取靜脈注射鐵劑。根據最新 AGA 2024臨床指引，注射鐵已被列為一線治療選項。如果你或身邊的朋友「離不開冰塊」，務必不要忽視這個訊號，那可能是血液和大腦都在喊救命。

4情況快查血紅素、鐵蛋白

●頭暈、易喘、疲倦。

●指甲脆弱或蒼白。

●舌頭發白、嘴角裂。

●經常「想吃非食物」如冰塊、粉筆、紙張等。

別再笑「吃冰控」怪怪的，那可能是身體在提醒你：該補鐵了！

