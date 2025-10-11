健康網》坂口志文獲諾貝爾醫學獎 妻子是靈魂人物

諾貝爾醫學獎得主之一的日本科學家坂口志文，在得獎後於日本召開記者會，對於妻子坂口教子的支持與鼓勵，非常感激。（擷取自FNN）

〔健康頻道／綜合報導〕諾貝爾醫學獎得主之一的日本科學家坂口志文，在得獎後於日本召開記者會，對於妻子坂口教子，在他發現小小新數據時的歡呼聲，還有始終給予他的微笑，鼓舞著他，「她對我非常的重要」，才能在30多年磨出一劍。

臉書專頁「小林文字燒／下野本舖」分享。坂口志文任教於大阪大學，但他透露：「當我確定研究一個不太受到重視的項目時，就曾擔心過自己在美國撐不下去。」

然而，妻子教子在他面對重大困難或決策時，總是樂觀面對。坂口回憶，兩人是在愛知縣癌症中心相遇，20多歲的他，面對教子永遠以敬仰、崇拜的目光支持著他，心中總是暖暖的。

教子被熱衷研究的坂口所深深吸引。她說：「從未見過如此全心投入的人，便決定追隨坂口前往美國。」身為皮膚科醫師的她，也在研究室中首次感受到「研究的魅力」。不過，坂口也透露，妻子不擅於處理老鼠或其他動物，都是由他動手。

接下來10年間，夫妻倆在美國實驗室中不斷挑戰，並堅持進行研究。每次就算只發現小小的新數據，教子都會感到非常興奮，這些都大大鼓舞了坂口。兩人在1995年共同發表了論文，揭示「調節性T細胞」的功能。

坂口深情地對教子說：「研究過程艱辛，性格不開朗的人很難堅持下去。」教子總是面帶微笑，成為實驗室的靈魂人物。教子很有自信，她理解坂口的想法；而坂口則笑著說：「她知道我每天所做的任何事，這讓我覺得很輕鬆，一直都非常感謝她。」

長年來他們的工作和生活都是一起度過，雖然在家裡不常交談，但彼此之間的默契就像空氣一樣自然。

