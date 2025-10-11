自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》發現勃起不如過去 網紅醫提醒3步驟

2025/10/11 21:11

德國網紅醫師菲力醫師提醒，若感覺勃起功能變弱，應先就醫找出原因；示意圖。（圖取自shutterstock）

德國網紅醫師菲力醫師提醒，若感覺勃起功能變弱，應先就醫找出原因；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性飽受勃起障礙所苦，有時僅是想勃起時需要比年輕時更花時間，卻也讓他們緊張不已。德國網紅泌尿科醫師菲力（Dr. phil. Stefan Buntrock）在35萬訂閱的頻道說明若察覺自己有勃起功能障礙，更需要對症下藥。他更針對大家的性健康提出3點建議。這支影片在1年間獲得57萬次點閱。

菲力對想要解決勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）的觀眾，提出3個「對症下藥」的建議，改善整體健康並解決勃起問題。但他先強調一個基本原則：在開始任何治療之前，必須先進行正確的診斷。

菲力提出的 3 個步驟有：

第 1 步：攝取適當的食物與份量核心觀點。

醫師指出，只靠單一食物來治療勃起功能障礙是過度簡化且愚蠢的方法。他將這種做法比喻為只更換柵欄上的小門，卻忽略了整個腐爛的柵欄。菲力強調，勃起功能是整體健康的警訊。現代西方飲食會導致肥胖、膽固醇升高、糖尿病、高血壓和動脈阻塞。

建議對策：用不飽和脂肪取代飽和脂肪；避免任何形式的加工食品；了解自身的卡路里需求與攝取量。

第 2 步：規律運動

規律運動不僅對心臟有益，對陰莖健康也同樣重要。菲力建議：不要只做有氧運動，應加入肌力訓練。最重要的是加入柔軟度訓練。

身體以運動模式運作，柔軟度不足會增加肌肉失衡的風險，尤其是在骨盆底。如果骨盆底過度活躍，凱格爾運動不僅無益，反而會使勃起問題惡化 [04:04]。

第 3 步：就醫

這是三個步驟中最重要的一環。要了解的根本原因，需要尋求專業人士的協助。專業檢查的必要性：你需要一位能對陰莖進行超音波檢查的專業人員，以排除多種生理因素，包括：陰莖海綿體纖維化（Corporal fibrosis）或佩羅尼氏病（Peyronie's disease）；心臟或荷爾蒙問題；血管阻塞、糖尿病、睡眠呼吸中止症、攝護腺問題。以及骨盆底肌肉失衡，或是藥物副作用。

菲力醫師提醒，勃起功能也會隨著年齡增長而衰退（器官老化、反應性降低、靜脈滲漏等），這是自然現象。現今醫學提供了有效的治療方法，包括藥物治療或新興的再生療法，都是可以考慮的方法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中