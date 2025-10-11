健康網》發現勃起不如過去 網紅醫提醒3步驟

德國網紅醫師菲力醫師提醒，若感覺勃起功能變弱，應先就醫找出原因；示意圖。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性飽受勃起障礙所苦，有時僅是想勃起時需要比年輕時更花時間，卻也讓他們緊張不已。德國網紅泌尿科醫師菲力（Dr. phil. Stefan Buntrock）在35萬訂閱的頻道說明若察覺自己有勃起功能障礙，更需要對症下藥。他更針對大家的性健康提出3點建議。這支影片在1年間獲得57萬次點閱。

菲力對想要解決勃起功能障礙（Erectile Dysfunction, ED）的觀眾，提出3個「對症下藥」的建議，改善整體健康並解決勃起問題。但他先強調一個基本原則：在開始任何治療之前，必須先進行正確的診斷。

請繼續往下閱讀...

菲力提出的 3 個步驟有：

第 1 步：攝取適當的食物與份量核心觀點。

醫師指出，只靠單一食物來治療勃起功能障礙是過度簡化且愚蠢的方法。他將這種做法比喻為只更換柵欄上的小門，卻忽略了整個腐爛的柵欄。菲力強調，勃起功能是整體健康的警訊。現代西方飲食會導致肥胖、膽固醇升高、糖尿病、高血壓和動脈阻塞。

建議對策：用不飽和脂肪取代飽和脂肪；避免任何形式的加工食品；了解自身的卡路里需求與攝取量。

第 2 步：規律運動

規律運動不僅對心臟有益，對陰莖健康也同樣重要。菲力建議：不要只做有氧運動，應加入肌力訓練。最重要的是加入柔軟度訓練。

身體以運動模式運作，柔軟度不足會增加肌肉失衡的風險，尤其是在骨盆底。如果骨盆底過度活躍，凱格爾運動不僅無益，反而會使勃起問題惡化 [04:04]。

第 3 步：就醫

這是三個步驟中最重要的一環。要了解的根本原因，需要尋求專業人士的協助。專業檢查的必要性：你需要一位能對陰莖進行超音波檢查的專業人員，以排除多種生理因素，包括：陰莖海綿體纖維化（Corporal fibrosis）或佩羅尼氏病（Peyronie's disease）；心臟或荷爾蒙問題；血管阻塞、糖尿病、睡眠呼吸中止症、攝護腺問題。以及骨盆底肌肉失衡，或是藥物副作用。

菲力醫師提醒，勃起功能也會隨著年齡增長而衰退（器官老化、反應性降低、靜脈滲漏等），這是自然現象。現今醫學提供了有效的治療方法，包括藥物治療或新興的再生療法，都是可以考慮的方法。

