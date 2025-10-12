自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》久坐族屁屁外側 常側躺痛醒 醫：非神經壓迫

2025/10/12 17:11

潤生復健科診所院長王竣平說明，這是復健門診常見的問題，好發於久坐族、運動族群和中高齡女性。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平說明，這是復健門診常見的問題，好發於久坐族、運動族群和中高齡女性。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走路、上下樓或側躺睡覺時，屁股外側是不是酸酸痛痛的？很多人以為是坐骨神經壓迫，其實很可能是「大轉子疼痛症候群（GTPS）」！潤生復健科診所院長王竣平說明，這是復健門診常見的問題，好發於久坐族、運動族群和中高齡女性。當髖關節外側的肌腱或滑囊因姿勢不良、使用過度或臀部肌力不足而發炎，就會產生疼痛，甚至睡覺也會被痛醒。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，大轉子疼痛症候群可能出現這些症狀：

●屁股或大腿外側壓痛。

●翻身、走路、久坐起身會痛。

●側躺會痛醒、睡不好。

● 與坐骨神經痛不同，沒有從臀部麻到腳的放射性疼痛感。

王竣平提到，若有以上狀況，很可能不是神經壓迫，而是大轉子區發炎，建議盡早處理，避免惡化。

潤生復健科診所院長王竣平指出，若側躺會痛醒、睡不好，很可能是大轉子疼痛症候群所致。（圖取自freepik）

潤生復健科診所院長王竣平指出，若側躺會痛醒、睡不好，很可能是大轉子疼痛症候群所致。（圖取自freepik）

王竣平表示，只要養成正確習慣，就能幫助緩解疼痛、避免復發：

1.橋式+側抬腿訓練：強化臀中肌、臀大肌，是穩定髖關節、減少摩擦的關鍵。每天3組，每組10下，有效保護大轉子區域。

2.每坐1小時就起身走一走：長時間久坐會讓臀部肌肉變弱，壓力都落在髖關節，容易引起發炎。可以設鬧鐘提醒自己站起來、伸展一下。

3.睡姿調整，避免側躺壓迫：側睡時記得雙腿中間夾一顆枕頭，能減少大轉子的壓力，讓你不再半夜痛醒。

4.運動要暖身、循序漸進：突然增加運動量或強度（像是久沒跑步、突然爬山）很容易造成大轉子區域受傷，請務必熱身＋拉筋，並注意姿勢正確。

5.避免長時間重複單一動作：常走同樣坡道、單邊背包、穿不合腳的鞋，也可能讓髖部壓力失衡，造成局部組織慢性發炎。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中