健康網》久坐族屁屁外側 常側躺痛醒 醫：非神經壓迫

潤生復健科診所院長王竣平說明，這是復健門診常見的問題，好發於久坐族、運動族群和中高齡女性。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕走路、上下樓或側躺睡覺時，屁股外側是不是酸酸痛痛的？很多人以為是坐骨神經壓迫，其實很可能是「大轉子疼痛症候群（GTPS）」！潤生復健科診所院長王竣平說明，這是復健門診常見的問題，好發於久坐族、運動族群和中高齡女性。當髖關節外側的肌腱或滑囊因姿勢不良、使用過度或臀部肌力不足而發炎，就會產生疼痛，甚至睡覺也會被痛醒。

王竣平在臉書專頁「復健科 王竣平 醫師 三重板橋 骨科復健 疼痛控制」發文表示，大轉子疼痛症候群可能出現這些症狀：

●屁股或大腿外側壓痛。

●翻身、走路、久坐起身會痛。

●側躺會痛醒、睡不好。

● 與坐骨神經痛不同，沒有從臀部麻到腳的放射性疼痛感。

王竣平提到，若有以上狀況，很可能不是神經壓迫，而是大轉子區發炎，建議盡早處理，避免惡化。

潤生復健科診所院長王竣平指出，若側躺會痛醒、睡不好，很可能是大轉子疼痛症候群所致。（圖取自freepik）

王竣平表示，只要養成正確習慣，就能幫助緩解疼痛、避免復發：

1.橋式+側抬腿訓練：強化臀中肌、臀大肌，是穩定髖關節、減少摩擦的關鍵。每天3組，每組10下，有效保護大轉子區域。

2.每坐1小時就起身走一走：長時間久坐會讓臀部肌肉變弱，壓力都落在髖關節，容易引起發炎。可以設鬧鐘提醒自己站起來、伸展一下。

3.睡姿調整，避免側躺壓迫：側睡時記得雙腿中間夾一顆枕頭，能減少大轉子的壓力，讓你不再半夜痛醒。

4.運動要暖身、循序漸進：突然增加運動量或強度（像是久沒跑步、突然爬山）很容易造成大轉子區域受傷，請務必熱身＋拉筋，並注意姿勢正確。

5.避免長時間重複單一動作：常走同樣坡道、單邊背包、穿不合腳的鞋，也可能讓髖部壓力失衡，造成局部組織慢性發炎。

