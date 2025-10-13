健康網》營養師親授「堅果奶酥抹醬」 熱量減半、減脂有道

這款抹醬使用玄米油取代奶油，不僅保有滑順口感，也富含好油脂。（圖擷取自孫語霙臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕吃奶酥厚片不再有罪惡感！營養師孫語霙在臉書粉專「營養師愛碎念-孫語霙營養師」分享自創的「堅果奶酥抹醬」食譜，熱量比市售版本少一半，採用好油、少糖配方，香氣濃郁又更營養，讓愛吃甜食的人也能無負擔享受幸福滋味。

孫語霙指出，這款抹醬使用玄米油取代奶油，不僅保有滑順口感，也富含好油脂；搭配堅果與果乾，增添天然香氣與微甜層次，營養加分。

堅果奶酥抹醬食譜

食材：玄米油80g、奶粉100g、椰棕糖30g、綜合堅果20g、果乾20g。

作法：

1、將玄米油、奶粉、椰棕糖、堅果與果乾放入鋼盆中混合。

2、攪拌均勻後塗抹在全麥吐司上。

3、放入氣炸鍋烤5分鐘，即可完成！

抹醬搭配堅果與果乾，增添天然香氣與微甜層次，營養加分；圖為情境照。（圖取自freepik）

每份營養分析

熱量95.6 kcal、蛋白質2.1g、脂肪7.9g、碳水化合物4.7g、膳食纖維0.1g。

孫語霙提醒，這款自製抹醬不僅熱量低，還能幫助攝取好油與植物性蛋白質，是早餐或下午茶的健康首選。她笑說：「少糖不等於少美味，只要搭配對食材，減脂也能很享受！」

